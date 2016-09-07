 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2016)

    1 доллар США - 1,6403 маната

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,25% и составил 1,6403 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,20% и составил 1,8457 маната. Курс рубля повысился на 1,19% и составил 0,0255 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6403
    1 Евро 1.8457
    1 Российский рубль 0.0255
    1 Австралийский доллар 1.2590
    1 Аргентинское песо 0.1092
    1 Белорусский рубль 0.8367
    1 Бразильский реал 0.5131
    1 Дирхам ОАЭ 0.4466
    1 Южноафриканский рэнд 0.1177
    100 Вон Республики Корея 0.1501
    1 Чешская крона 0.0683
    100 Чилийских песо 0.2474
    1 Китайский юань 0.2460
    1 Датская крона 0.2480
    1 Грузинский лари 0.7132
    1 Гонконгский доллар 0.2115
    1 Индийская рупия 0.0247
    1 Английский фунт стерлингов 2.2001
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1935
    1 Швейцарский франк 1.6931
    1 Израильский шекель 0.4368
    1 Канадский доллар 1.2769
    1 Кувейтский динар 5.4459
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1088
    1 Малазийский ринггит 0.4036
    1 Мексиканское песо 0.0898
    1 Молдавский лей 0.0833
    1 Египетский фунт 0.1847
    1 Норвежская крона 0.2003
    100 Узбекских сум 0.0550
    1 Польский злотый 0.4259
    1 Сингапурский доллар 1.2174
    1 Саудовский риал 0.4373
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2923
    1 Турецкая лира 0.5613
    1 Тайваньский доллар 0.0525
    1 Таджикский сомони 0.2088
    1 Новый туркменский манат 0.4694
    1 Украинская гривна 0.0611
    100 Японских йен 1.6169
    1 Новозеландский доллар 1.2191
    Золото (1 унция) 2193,4912
    Серебро (1 унция) 32,8126
    Платина (1 унция) 1783,0061
    Палладий (1 унция) 1130,1667
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi