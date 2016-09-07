Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.09.2016)

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,25% и составил 1,6403 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 1,20% и составил 1,8457 маната. Курс рубля повысился на 1,19% и составил 0,0255 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6403
|1 Евро
|1.8457
|1 Российский рубль
|0.0255
|1 Австралийский доллар
|1.2590
|1 Аргентинское песо
|0.1092
|1 Белорусский рубль
|0.8367
|1 Бразильский реал
|0.5131
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4466
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1177
|100 Вон Республики Корея
|0.1501
|1 Чешская крона
|0.0683
|100 Чилийских песо
|0.2474
|1 Китайский юань
|0.2460
|1 Датская крона
|0.2480
|1 Грузинский лари
|0.7132
|1 Гонконгский доллар
|0.2115
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2001
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1935
|1 Швейцарский франк
|1.6931
|1 Израильский шекель
|0.4368
|1 Канадский доллар
|1.2769
|1 Кувейтский динар
|5.4459
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1088
|1 Малазийский ринггит
|0.4036
|1 Мексиканское песо
|0.0898
|1 Молдавский лей
|0.0833
|1 Египетский фунт
|0.1847
|1 Норвежская крона
|0.2003
|100 Узбекских сум
|0.0550
|1 Польский злотый
|0.4259
|1 Сингапурский доллар
|1.2174
|1 Саудовский риал
|0.4373
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2923
|1 Турецкая лира
|0.5613
|1 Тайваньский доллар
|0.0525
|1 Таджикский сомони
|0.2088
|1 Новый туркменский манат
|0.4694
|1 Украинская гривна
|0.0611
|100 Японских йен
|1.6169
|1 Новозеландский доллар
|1.2191
|Золото (1 унция)
|2193,4912
|Серебро (1 унция)
|32,8126
|Платина (1 унция)
|1783,0061
|Палладий (1 унция)
|1130,1667
Tural İbadlıАвтор новости