Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2017)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,67% - до 1,9431 маната, курс рубля снизился на 0,35%, составив 0,0283 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9431
|1 Российский рубль
|0.0283
|1 Австралийский доллар
|1.2915
|1 Аргентинское песо
|0.0996
|1 Белорусский рубль
|0.8632
|1 Бразильский реал
|0.5160
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1268
|100 Вон Республики Корея
|0.1473
|1 Чешская крона
|0.0743
|100 Чилийских песо
|0.2558
|1 Китайский юань
|0.2503
|1 Датская крона
|0.2613
|1 Грузинский лари
|0.7077
|1 Гонконгский доллар
|0.2179
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2076
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2015
|1 Швейцарский франк
|1.7713
|1 Израильский шекель
|0.4823
|1 Канадский доллар
|1.3101
|1 Кувейтский динар
|5.6131
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3960
|1 Мексиканское песо
|0.0932
|1 Молдавский лей
|0.0938
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2035
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.4584
|1 Сингапурский доллар
|1.2313
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3628
|1 Турецкая лира
|0.4697
|1 Тайваньский доллар
|0.0556
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4869
|1 Украинская гривна
|0.0653
|100 Японских йен
|1.4980
|1 Новозеландский доллар
|1.2399
|Золото (1 унция)
|2085,0248
|Серебро (1 унция)
|27,0139
|Платина (1 унция)
|1540,4910
|Палладий (1 унция)
|1421,3370
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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