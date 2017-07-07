 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,67% - до 1,9431 маната, курс рубля снизился на 0,35%, составив 0,0283 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9431
    1 Российский рубль 0.0283
    1 Австралийский доллар 1.2915
    1 Аргентинское песо 0.0996
    1 Белорусский рубль 0.8632
    1 Бразильский реал 0.5160
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1268
    100 Вон Республики Корея 0.1473
    1 Чешская крона 0.0743
    100 Чилийских песо 0.2558
    1 Китайский юань 0.2503
    1 Датская крона 0.2613
    1 Грузинский лари 0.7077
    1 Гонконгский доллар 0.2179
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2076
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2015
    1 Швейцарский франк 1.7713
    1 Израильский шекель 0.4823
    1 Канадский доллар 1.3101
    1 Кувейтский динар 5.6131
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3960
    1 Мексиканское песо 0.0932
    1 Молдавский лей 0.0938
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2035
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.4584
    1 Сингапурский доллар 1.2313
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3628
    1 Турецкая лира 0.4697
    1 Тайваньский доллар 0.0556
    1 Таджикский сомони 0.1932
    1 Новый туркменский манат 0.4869
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.4980
    1 Новозеландский доллар 1.2399
    Золото (1 унция) 2085,0248
    Серебро (1 унция) 27,0139
    Платина (1 унция) 1540,4910
    Палладий (1 унция) 1421,3370
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi