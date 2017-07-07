Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.07.2017)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,67% - до 1,9431 маната, курс рубля снизился на 0,35%, составив 0,0283 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9431 1 Российский рубль 0.0283 1 Австралийский доллар 1.2915 1 Аргентинское песо 0.0996 1 Белорусский рубль 0.8632 1 Бразильский реал 0.5160 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1268 100 Вон Республики Корея 0.1473 1 Чешская крона 0.0743 100 Чилийских песо 0.2558 1 Китайский юань 0.2503 1 Датская крона 0.2613 1 Грузинский лари 0.7077 1 Гонконгский доллар 0.2179 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2076 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2015 1 Швейцарский франк 1.7713 1 Израильский шекель 0.4823 1 Канадский доллар 1.3101 1 Кувейтский динар 5.6131 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3960 1 Мексиканское песо 0.0932 1 Молдавский лей 0.0938 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2035 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.4584 1 Сингапурский доллар 1.2313 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3628 1 Турецкая лира 0.4697 1 Тайваньский доллар 0.0556 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4869 1 Украинская гривна 0.0653 100 Японских йен 1.4980 1 Новозеландский доллар 1.2399 Золото (1 унция) 2085,0248 Серебро (1 унция) 27,0139 Платина (1 унция) 1540,4910 Палладий (1 унция) 1421,3370