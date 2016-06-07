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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2016)

    1 доллар США - 1,5024 маната

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5024 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,34% и составил 1,7063 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0229 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5024
    1 Евро 1.7063
    1 Российский рубль 0.0229
    1 Австралийский доллар 1.1154
    1 Аргентинское песо 0.1091
    100 Белорусских рублей 0.0076
    1 Бразильский реал 0.4307
    1 Дирхам ОАЭ 0.4090
    1 Южноафриканский рэнд 0.1008
    100 Вон Республики Корея 0.1293
    1 Чешская крона 0.0631
    100 Чилийских песо 0.2207
    1 Китайский юань 0.2286
    1 Датская крона 0.2294
    1 Грузинский лари 0.7037
    1 Гонконгский доллар 0.1934
    1 Индийская рупия 0.0225
    1 Английский фунт стерлингов 2.1822
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.1849
    1 Швейцарский франк 1.5477
    1 Израильский шекель 0.3929
    1 Канадский доллар 1.1720
    1 Кувейтский динар 4.9836
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0219
    100 Ливанских фунтов 0.0996
    1 Малазийский ринггит 0.3685
    1 Мексиканское песо 0.0804
    1 Молдавский лей 0.0763
    1 Египетский фунт 0.1692
    1 Норвежская крона 0.1840
    100 Узбекских сум 0.0511
    1 Польский злотый 0.3916
    1 Сингапурский доллар 1.1076
    1 Саудовский риал 0.4006
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1215
    1 Турецкая лира 0.5175
    1 Тайваньский доллар 0.0465
    1 Таджикский сомони 0.1911
    1 Новый туркменский манат 0.4458
    1 Украинская гривна 0.0602
    100 Японских йен 1.3953
    1 Новозеландский доллар 1.0411
    Золото (1 унция) 1868,9856
    Серебро (1 унция) 24,6243
    Платина (1 унция) 1485,8736
    Палладий (1 унция) 835,3344

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