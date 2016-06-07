Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2016)

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Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5024 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,34% и составил 1,7063 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0229 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5024
|1 Евро
|1.7063
|1 Российский рубль
|0.0229
|1 Австралийский доллар
|1.1154
|1 Аргентинское песо
|0.1091
|100 Белорусских рублей
|0.0076
|1 Бразильский реал
|0.4307
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4090
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1008
|100 Вон Республики Корея
|0.1293
|1 Чешская крона
|0.0631
|100 Чилийских песо
|0.2207
|1 Китайский юань
|0.2286
|1 Датская крона
|0.2294
|1 Грузинский лари
|0.7037
|1 Гонконгский доллар
|0.1934
|1 Индийская рупия
|0.0225
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1822
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.1849
|1 Швейцарский франк
|1.5477
|1 Израильский шекель
|0.3929
|1 Канадский доллар
|1.1720
|1 Кувейтский динар
|4.9836
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0219
|100 Ливанских фунтов
|0.0996
|1 Малазийский ринггит
|0.3685
|1 Мексиканское песо
|0.0804
|1 Молдавский лей
|0.0763
|1 Египетский фунт
|0.1692
|1 Норвежская крона
|0.1840
|100 Узбекских сум
|0.0511
|1 Польский злотый
|0.3916
|1 Сингапурский доллар
|1.1076
|1 Саудовский риал
|0.4006
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1215
|1 Турецкая лира
|0.5175
|1 Тайваньский доллар
|0.0465
|1 Таджикский сомони
|0.1911
|1 Новый туркменский манат
|0.4458
|1 Украинская гривна
|0.0602
|100 Японских йен
|1.3953
|1 Новозеландский доллар
|1.0411
|Золото (1 унция)
|1868,9856
|Серебро (1 унция)
|24,6243
|Платина (1 унция)
|1485,8736
|Палладий (1 унция)
|835,3344
Tural İbadlıАвтор новости