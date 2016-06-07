Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.06.2016)

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,20% и составил 1,5024 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,34% и составил 1,7063 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0229 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5024 1 Евро 1.7063 1 Российский рубль 0.0229 1 Австралийский доллар 1.1154 1 Аргентинское песо 0.1091 100 Белорусских рублей 0.0076 1 Бразильский реал 0.4307 1 Дирхам ОАЭ 0.4090 1 Южноафриканский рэнд 0.1008 100 Вон Республики Корея 0.1293 1 Чешская крона 0.0631 100 Чилийских песо 0.2207 1 Китайский юань 0.2286 1 Датская крона 0.2294 1 Грузинский лари 0.7037 1 Гонконгский доллар 0.1934 1 Индийская рупия 0.0225 1 Английский фунт стерлингов 2.1822 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.1849 1 Швейцарский франк 1.5477 1 Израильский шекель 0.3929 1 Канадский доллар 1.1720 1 Кувейтский динар 4.9836 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0219 100 Ливанских фунтов 0.0996 1 Малазийский ринггит 0.3685 1 Мексиканское песо 0.0804 1 Молдавский лей 0.0763 1 Египетский фунт 0.1692 1 Норвежская крона 0.1840 100 Узбекских сум 0.0511 1 Польский злотый 0.3916 1 Сингапурский доллар 1.1076 1 Саудовский риал 0.4006 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1215 1 Турецкая лира 0.5175 1 Тайваньский доллар 0.0465 1 Таджикский сомони 0.1911 1 Новый туркменский манат 0.4458 1 Украинская гривна 0.0602 100 Японских йен 1.3953 1 Новозеландский доллар 1.0411 Золото (1 унция) 1868,9856 Серебро (1 унция) 24,6243 Платина (1 унция) 1485,8736 Палладий (1 унция) 835,3344