Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 1,9063 маната, курс рубля – на 0,4% - до 0,0261 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9063 1 Российский рубль 0.0261 1 Австралийский доллар 1.1962 1 Аргентинское песо 0.0381 1 Белорусский рубль 0.8046 1 Бразильский реал 0.4285 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1179 100 Вон Республики Корея 0.1455 1 Чешская крона 0.0741 100 Чилийских песо 0.2506 1 Китайский юань 0.2508 1 Датская крона 0.2553 1 Грузинский лари 0.6270 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0245 1 Британский фунт стерлингов 2.2309 100 Индонезийских рупий 0.0119 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1780 1 Швейцарский франк 1.6727 1 Израильский шекель 0.4740 1 Канадский доллар 1.2671 1 Кувейтский динар 5.5901 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4099 1 Мексиканское песо 0.0896 1 Молдавский лей 0.0952 1 Египетский фунт 0.0990 1 Норвежская крона 0.1953 100 Узбекских сум 0.0201 1 Польский злотый 0.4451 1 Сингапурский доллар 1.2479 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3556 1 Турецкая лира 0.2792 1 Тайваньский доллар 0.0550 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5363 1 Новозеландский доллар 1.1246 Золото (1 унция) 2180.5475 Серебро (1 унция) 25.3462 Платина (1 унция) 1500.3860 Палладий (1 унция) 2293.1895