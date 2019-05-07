Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 1,9063 маната, курс рубля – на 0,4% - до 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9063
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.1962
|1 Аргентинское песо
|0.0381
|1 Белорусский рубль
|0.8046
|1 Бразильский реал
|0.4285
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1179
|100 Вон Республики Корея
|0.1455
|1 Чешская крона
|0.0741
|100 Чилийских песо
|0.2506
|1 Китайский юань
|0.2508
|1 Датская крона
|0.2553
|1 Грузинский лари
|0.6270
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2309
|100 Индонезийских рупий
|0.0119
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1780
|1 Швейцарский франк
|1.6727
|1 Израильский шекель
|0.4740
|1 Канадский доллар
|1.2671
|1 Кувейтский динар
|5.5901
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4099
|1 Мексиканское песо
|0.0896
|1 Молдавский лей
|0.0952
|1 Египетский фунт
|0.0990
|1 Норвежская крона
|0.1953
|100 Узбекских сум
|0.0201
|1 Польский злотый
|0.4451
|1 Сингапурский доллар
|1.2479
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3556
|1 Турецкая лира
|0.2792
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5363
|1 Новозеландский доллар
|1.1246
|Золото (1 унция)
|2180.5475
|Серебро (1 унция)
|25.3462
|Платина (1 унция)
|1500.3860
|Палладий (1 унция)
|2293.1895
Tural İbadlıАвтор новости