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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2019)

Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.05.2019)

По данным ЦБА, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,20% - до 1,9063 маната, курс рубля – на 0,4% - до 0,0261 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9063
1 Российский рубль 0.0261
1 Австралийский доллар 1.1962
1 Аргентинское песо 0.0381
1 Белорусский рубль 0.8046
1 Бразильский реал 0.4285
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1179
100 Вон Республики Корея 0.1455
1 Чешская крона 0.0741
100 Чилийских песо 0.2506
1 Китайский юань 0.2508
1 Датская крона 0.2553
1 Грузинский лари 0.6270
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0245
1 Британский фунт стерлингов 2.2309
100 Индонезийских рупий 0.0119
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1780
1 Швейцарский франк 1.6727
1 Израильский шекель 0.4740
1 Канадский доллар 1.2671
1 Кувейтский динар 5.5901
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0237
100 Ливанских фунтов 0.1127
1 Малазийский ринггит 0.4099
1 Мексиканское песо 0.0896
1 Молдавский лей 0.0952
1 Египетский фунт 0.0990
1 Норвежская крона 0.1953
100 Узбекских сум 0.0201
1 Польский злотый 0.4451
1 Сингапурский доллар 1.2479
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3556
1 Турецкая лира 0.2792
1 Тайваньский доллар 0.0550
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0643
100 Японских йен 1.5363
1 Новозеландский доллар 1.1246
Золото (1 унция) 2180.5475
Серебро (1 унция) 25.3462
Платина (1 унция) 1500.3860
Палладий (1 унция) 2293.1895
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