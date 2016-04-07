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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2016)

    1 доллар США - 1,5193 маната

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,5193 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,48% и составил 1,7328 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,81% и составил 0,0225 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5193
    1 Евро 1.7328
    1 Российский рубль 0.0225
    1 Австралийский доллар 1.1564
    1 Аргентинское песо 0.1040
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4173
    1 Дирхам ОАЭ 0.4136
    1 Южноафриканский рэнд 0.1006
    100 Вон Республики Корея 0.1316
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2251
    1 Китайский юань 0.2348
    1 Датская крона 0.2328
    1 Грузинский лари 0.6634
    1 Гонконгский доллар 0.1959
    1 Индийская рупия 0.0228
    1 Английский фунт стерлингов 2.1453
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1865
    1 Швейцарский франк 1.5911
    1 Израильский шекель 0.4002
    1 Канадский доллар 1.1629
    1 Кувейтский динар 5.0408
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0217
    100 Ливанских фунтов 0.1007
    1 Малазийский ринггит 0.3901
    1 Мексиканское песо 0.0862
    1 Молдавский лей 0.0776
    1 Египетский фунт 0.1711
    1 Норвежская крона 0.1826
    100 Узбекских сум 0.0529
    1 Польский злотый 0.4057
    1 Сингапурский доллар 1.1255
    1 Саудовский риал 0.4051
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1112
    1 Турецкая лира 0.5354
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.1941
    1 Новый туркменский манат 0.4483
    1 Украинская гривна 0.0585
    100 Японских йен 1.3921
    1 Новозеландский доллар 1.0371
    Золото (1 унция) 1855,6730
    Серебро (1 унция) 22,9961
    Платина (1 унция) 1431,1806
    Палладий (1 унция) 823,4606

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