​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2016)

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,5193 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,48% и составил 1,7328 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,81% и составил 0,0225 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5193 1 Евро 1.7328 1 Российский рубль 0.0225 1 Австралийский доллар 1.1564 1 Аргентинское песо 0.1040 100 Белорусских рублей 0.0075 1 Бразильский реал 0.4173 1 Дирхам ОАЭ 0.4136 1 Южноафриканский рэнд 0.1006 100 Вон Республики Корея 0.1316 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2251 1 Китайский юань 0.2348 1 Датская крона 0.2328 1 Грузинский лари 0.6634 1 Гонконгский доллар 0.1959 1 Индийская рупия 0.0228 1 Английский фунт стерлингов 2.1453 100 Индонезийских рупий 0.0115 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1865 1 Швейцарский франк 1.5911 1 Израильский шекель 0.4002 1 Канадский доллар 1.1629 1 Кувейтский динар 5.0408 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0217 100 Ливанских фунтов 0.1007 1 Малазийский ринггит 0.3901 1 Мексиканское песо 0.0862 1 Молдавский лей 0.0776 1 Египетский фунт 0.1711 1 Норвежская крона 0.1826 100 Узбекских сум 0.0529 1 Польский злотый 0.4057 1 Сингапурский доллар 1.1255 1 Саудовский риал 0.4051 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1112 1 Турецкая лира 0.5354 1 Тайваньский доллар 0.0469 1 Таджикский сомони 0.1941 1 Новый туркменский манат 0.4483 1 Украинская гривна 0.0585 100 Японских йен 1.3921 1 Новозеландский доллар 1.0371 Золото (1 унция) 1855,6730 Серебро (1 унция) 22,9961 Платина (1 унция) 1431,1806 Палладий (1 унция) 823,4606