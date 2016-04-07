​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.04.2016)

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,5193 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,48% и составил 1,7328 маната. Курс рубля по отношению к манату вырос на 1,81% и составил 0,0225 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5193
|1 Евро
|1.7328
|1 Российский рубль
|0.0225
|1 Австралийский доллар
|1.1564
|1 Аргентинское песо
|0.1040
|100 Белорусских рублей
|0.0075
|1 Бразильский реал
|0.4173
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4136
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1006
|100 Вон Республики Корея
|0.1316
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2251
|1 Китайский юань
|0.2348
|1 Датская крона
|0.2328
|1 Грузинский лари
|0.6634
|1 Гонконгский доллар
|0.1959
|1 Индийская рупия
|0.0228
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1453
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1865
|1 Швейцарский франк
|1.5911
|1 Израильский шекель
|0.4002
|1 Канадский доллар
|1.1629
|1 Кувейтский динар
|5.0408
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0217
|100 Ливанских фунтов
|0.1007
|1 Малазийский ринггит
|0.3901
|1 Мексиканское песо
|0.0862
|1 Молдавский лей
|0.0776
|1 Египетский фунт
|0.1711
|1 Норвежская крона
|0.1826
|100 Узбекских сум
|0.0529
|1 Польский злотый
|0.4057
|1 Сингапурский доллар
|1.1255
|1 Саудовский риал
|0.4051
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1112
|1 Турецкая лира
|0.5354
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.1941
|1 Новый туркменский манат
|0.4483
|1 Украинская гривна
|0.0585
|100 Японских йен
|1.3921
|1 Новозеландский доллар
|1.0371
|Золото (1 унция)
|1855,6730
|Серебро (1 унция)
|22,9961
|Платина (1 унция)
|1431,1806
|Палладий (1 унция)
|823,4606
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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