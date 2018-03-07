Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2018)

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,54%, до 2,1106 маната, курс рубля снизился на 0,66%, до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.1106
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3266
|1 Аргентинское песо
|0.0837
|1 Белорусский рубль
|0.8669
|1 Бразильский реал
|0.5295
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1437
|100 Вон Республики Корея
|0.1590
|1 Чешская крона
|0.0831
|100 Чилийских песо
|0.2836
|1 Китайский юань
|0.2687
|1 Датская крона
|0.2833
|1 Грузинский лари
|0.6926
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0262
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3618
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2070
|1 Швейцарский франк
|1.8130
|1 Израильский шекель
|0.4915
|1 Канадский доллар
|1.3150
|1 Кувейтский динар
|5.6715
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4356
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0966
|1 Норвежская крона
|0.2183
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5038
|1 Сингапурский доллар
|1.2914
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4720
|1 Турецкая лира
|0.4474
|1 Тайваньский доллар
|0.0581
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.6084
|1 Новозеландский доллар
|1.2382
|Золото (1 унция)
|2265,7005
|Серебро (1 унция)
|28.3712
|Платина (1 унция)
|1640,9250
|Палладий (1 унция)
|1672,0605
Tural İbadlıАвтор новости