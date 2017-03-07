Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2017)

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7548 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,17% - до 1,8572 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7548
|1 Евро
|1.8572
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3370
|1 Аргентинское песо
|0.1134
|1 Белорусский рубль
|0.9222
|1 Бразильский реал
|0.5591
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4778
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1350
|100 Вон Республики Корея
|0.1528
|1 Чешская крона
|0.0687
|100 Чилийских песо
|0.2652
|1 Китайский юань
|0.2542
|1 Датская крона
|0.2498
|1 Грузинский лари
|0.7112
|1 Гонконгский доллар
|0.2260
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1480
|100 Индонезийских рупий
|0.0131
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1946
|1 Швейцарский франк
|1.7344
|1 Израильский шекель
|0.4774
|1 Канадский доллар
|1.3104
|1 Кувейтский динар
|5.7450
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0254
|100 Ливанских фунтов
|0.1164
|1 Малазийский ринггит
|0.3944
|1 Мексиканское песо
|0.0897
|1 Молдавский лей
|0.0886
|1 Египетский фунт
|0.1041
|1 Норвежская крона
|0.2066
|100 Узбекских сум
|0.0528
|1 Польский злотый
|0.4311
|1 Сингапурский доллар
|1.2444
|1 Саудовский риал
|0.4679
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3675
|1 Турецкая лира
|0.4729
|1 Тайваньский доллар
|0.0569
|1 Таджикский сомони
|0.2169
|1 Новый туркменский манат
|0.5021
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5403
|1 Новозеландский доллар
|1.2291
|Золото (1 унция)
|2160,0711
|Серебро (1 унция)
|31,0249
|Платина (1 унция)
|1728,4780
|Палладий (1 унция)
|1352,9508
Tural İbadlıАвтор новости
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