Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2017)

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Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7548 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,17% - до 1,8572 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0301 маната.