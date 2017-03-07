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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.03.2017)

    1 доллар США - 1,7548 маната© Report.az

    Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7548 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,17% - до 1,8572 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7548
    1 Евро 1.8572
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3370
    1 Аргентинское песо 0.1134
    1 Белорусский рубль 0.9222
    1 Бразильский реал 0.5591
    1 Дирхам ОАЭ 0.4778
    1 Южноафриканский рэнд 0.1350
    100 Вон Республики Корея 0.1528
    1 Чешская крона 0.0687
    100 Чилийских песо 0.2652
    1 Китайский юань 0.2542
    1 Датская крона 0.2498
    1 Грузинский лари 0.7112
    1 Гонконгский доллар 0.2260
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.1480
    100 Индонезийских рупий 0.0131
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1946
    1 Швейцарский франк 1.7344
    1 Израильский шекель 0.4774
    1 Канадский доллар 1.3104
    1 Кувейтский динар 5.7450
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0254
    100 Ливанских фунтов 0.1164
    1 Малазийский ринггит 0.3944
    1 Мексиканское песо 0.0897
    1 Молдавский лей 0.0886
    1 Египетский фунт 0.1041
    1 Норвежская крона 0.2066
    100 Узбекских сум 0.0528
    1 Польский злотый 0.4311
    1 Сингапурский доллар 1.2444
    1 Саудовский риал 0.4679
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3675
    1 Турецкая лира 0.4729
    1 Тайваньский доллар 0.0569
    1 Таджикский сомони 0.2169
    1 Новый туркменский манат 0.5021
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5403
    1 Новозеландский доллар 1.2291
    Золото (1 унция) 2160,0711
    Серебро (1 унция) 31,0249
    Платина (1 унция) 1728,4780
    Палладий (1 унция) 1352,9508
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