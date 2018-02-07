Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2018)

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26%, до 2,1062 маната, курс рубля - на 1,36%, до 0,0299 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1062 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.3401 1 Аргентинское песо 0.0868 1 Белорусский рубль 0.8534 1 Бразильский реал 0.5255 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1422 100 Вон Республики Корея 0.1567 1 Чешская крона 0.0836 100 Чилийских песо 0.2836 1 Китайский юань 0.2718 1 Датская крона 0.2830 1 Грузинский лари 0.6893 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.3744 100 Индонезийских рупий 0.0125 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2141 1 Швейцарский франк 1.8186 1 Израильский шекель 0.4887 1 Канадский доллар 1.3590 1 Кувейтский динар 5.6688 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4350 1 Мексиканское песо 0.0912 1 Молдавский лей 0.1026 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2178 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5069 1 Сингапурский доллар 1.2904 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4680 1 Турецкая лира 0.4507 1 Тайваньский доллар 0.0582 1 Таджикский сомони 0.1928 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0620 100 Японских йен 1.5565 1 Новозеландский доллар 1.2430 Золото (1 унция) 2260,3425 Серебро (1 унция) 28,4512 Платина (1 унция) 1686,4142 Палладий (1 унция) 1720,6032