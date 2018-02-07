Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2018)

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26%, до 2,1062 маната, курс рубля - на 1,36%, до 0,0299 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1062
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.3401
|1 Аргентинское песо
|0.0868
|1 Белорусский рубль
|0.8534
|1 Бразильский реал
|0.5255
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1422
|100 Вон Республики Корея
|0.1567
|1 Чешская крона
|0.0836
|100 Чилийских песо
|0.2836
|1 Китайский юань
|0.2718
|1 Датская крона
|0.2830
|1 Грузинский лари
|0.6893
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3744
|100 Индонезийских рупий
|0.0125
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2141
|1 Швейцарский франк
|1.8186
|1 Израильский шекель
|0.4887
|1 Канадский доллар
|1.3590
|1 Кувейтский динар
|5.6688
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4350
|1 Мексиканское песо
|0.0912
|1 Молдавский лей
|0.1026
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2178
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5069
|1 Сингапурский доллар
|1.2904
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4680
|1 Турецкая лира
|0.4507
|1 Тайваньский доллар
|0.0582
|1 Таджикский сомони
|0.1928
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0620
|100 Японских йен
|1.5565
|1 Новозеландский доллар
|1.2430
|Золото (1 унция)
|2260,3425
|Серебро (1 унция)
|28,4512
|Платина (1 унция)
|1686,4142
|Палладий (1 унция)
|1720,6032
Namiq HüseynovАвтор новости
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