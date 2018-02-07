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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.02.2018)

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,26%, до 2,1062 маната, курс рубля - на 1,36%, до 0,0299 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1062
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.3401
    1 Аргентинское песо 0.0868
    1 Белорусский рубль 0.8534
    1 Бразильский реал 0.5255
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1422
    100 Вон Республики Корея 0.1567
    1 Чешская крона 0.0836
    100 Чилийских песо 0.2836
    1 Китайский юань 0.2718
    1 Датская крона 0.2830
    1 Грузинский лари 0.6893
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.3744
    100 Индонезийских рупий 0.0125
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2141
    1 Швейцарский франк 1.8186
    1 Израильский шекель 0.4887
    1 Канадский доллар 1.3590
    1 Кувейтский динар 5.6688
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1125
    1 Малазийский ринггит 0.4350
    1 Мексиканское песо 0.0912
    1 Молдавский лей 0.1026
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2178
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5069
    1 Сингапурский доллар 1.2904
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4680
    1 Турецкая лира 0.4507
    1 Тайваньский доллар 0.0582
    1 Таджикский сомони 0.1928
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0620
    100 Японских йен 1.5565
    1 Новозеландский доллар 1.2430
    Золото (1 унция) 2260,3425
    Серебро (1 унция) 28,4512
    Платина (1 унция) 1686,4142
    Палладий (1 унция) 1720,6032
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