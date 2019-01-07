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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2019)

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9415 маната, курс рубля – на 2,02%, до 0,0252 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9415
    1 Российский рубль 0.0252
    1 Австралийский доллар 1.2124
    1 Аргентинское песо 0.0455
    1 Белорусский рубль 0.7827
    1 Бразильский реал 0.4576
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1221
    100 Вон Республики Корея 0.1519
    1 Чешская крона 0.0760
    100 Чилийских песо 0.2492
    1 Китайский юань 0.2483
    1 Датская крона 0.2600
    1 Грузинский лари 0.6356
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0245
    1 Английский фунт стерлингов 2.1667
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1901
    1 Швейцарский франк 1.7266
    1 Израильский шекель 0.4588
    1 Канадский доллар 1.2727
    1 Кувейтский динар 5.6095
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0243
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4135
    1 Мексиканское песо 0.0876
    1 Молдавский лей 0.0990
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.1978
    100 Узбекских сум 0.0202
    1 Польский злотый 0.4525
    1 Сингапурский доллар 1.2529
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3643
    1 Турецкая лира 0.3191
    1 Тайваньский доллар 0.0552
    1 Таджикский сомони 0.1802
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0612
    100 Японских йен 1.5699
    1 Новозеландский доллар 1.1471
    Золото (1 унция) 2191.2065
    Серебро (1 унция) 26.8354
    Платина (1 унция) 1409.0450
    Палладий (1 унция) 2224.4500
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