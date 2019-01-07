Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2019)

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9415 маната, курс рубля – на 2,02%, до 0,0252 маната.