Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2019)

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9415 маната, курс рубля – на 2,02%, до 0,0252 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9415
|1 Российский рубль
|0.0252
|1 Австралийский доллар
|1.2124
|1 Аргентинское песо
|0.0455
|1 Белорусский рубль
|0.7827
|1 Бразильский реал
|0.4576
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1221
|100 Вон Республики Корея
|0.1519
|1 Чешская крона
|0.0760
|100 Чилийских песо
|0.2492
|1 Китайский юань
|0.2483
|1 Датская крона
|0.2600
|1 Грузинский лари
|0.6356
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0245
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1667
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1901
|1 Швейцарский франк
|1.7266
|1 Израильский шекель
|0.4588
|1 Канадский доллар
|1.2727
|1 Кувейтский динар
|5.6095
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0243
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4135
|1 Мексиканское песо
|0.0876
|1 Молдавский лей
|0.0990
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.1978
|100 Узбекских сум
|0.0202
|1 Польский злотый
|0.4525
|1 Сингапурский доллар
|1.2529
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3643
|1 Турецкая лира
|0.3191
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1802
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0612
|100 Японских йен
|1.5699
|1 Новозеландский доллар
|1.1471
|Золото (1 унция)
|2191.2065
|Серебро (1 унция)
|26.8354
|Платина (1 унция)
|1409.0450
|Палладий (1 унция)
|2224.4500
Nərmin RəhimovaАвтор новости