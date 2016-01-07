Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.01.2016)

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,5626 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,70% и составил 1,6913 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 2,35% и составил 0,0208 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5626
|1 Евро
|1.6913
|1 Российский рубль
|0.0208
|1 Австралийский доллар
|1.1002
|1 Аргентинское песо
|0.1129
|100 Белорусских рублей
|0.0083
|1 Бразильский реал
|0.3883
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4254
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0980
|100 Вон Республики Корея
|0.1304
|1 Чешская крона
|0.0626
|100 Чилийских песо
|0.2185
|1 Китайский юань
|0.2370
|1 Датская крона
|0.2267
|1 Грузинский лари
|0.6470
|1 Гонконгский доллар
|0.2016
|1 Индийская рупия
|0.0233
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2860
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1826
|1 Швейцарский франк
|1.5580
|1 Израильский шекель
|0.3963
|1 Канадский доллар
|1.1076
|1 Кувейтский динар
|5.1381
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0206
|100 Ливанских фунтов
|0.1037
|1 Малазийский ринггит
|0.3541
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.0775
|1 Египетский фунт
|0.1996
|1 Норвежская крона
|0.1748
|100 Узбекских сум
|0.0556
|1 Польский злотый
|0.3886
|1 Сингапурский доллар
|1.0888
|1 Саудовский риал
|0.4163
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1558
|1 Турецкая лира
|0.5195
|1 Тайваньский доллар
|0.0469
|1 Таджикский сомони
|0.2170
|1 Новый туркменский манат
|0.4596
|1 Украинская гривна
|0.0669
|100 Японских йен
|1.3245
|1 Новозеландский доллар
|1.0376
|Золото (1 унция)
|1705,4216
|Серебро (1 унция)
|22,0170
|Платина (1 унция)
|1364,1498
|Палладий (1 унция)
|810,9894
Tural İbadlıАвтор новости