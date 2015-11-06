Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2015)

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0498 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% и составил 1,1424 маната.

Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0166 маната.