Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2015)

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0498 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% и составил 1,1424 маната.
Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0166 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0498
|1 Евро
|1.1424
|1 Российский рубль
|0.0166
|1 Австралийский доллар
|0.7500
|1 Аргентинское песо
|0.1100
|100 Белорусских рублей
|0.0060
|1 Бразильский реал
|0.2776
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2858
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0755
|100 Вон Республики Корея
|0.0922
|1 Чешская крона
|0.0422
|100 Чилийских песо
|0.1512
|1 Китайский юань
|0.1653
|1 Датская крона
|0.1531
|1 Грузинский лари
|0.4383
|1 Гонконгский доллар
|0.1354
|1 Индийская рупия
|0.0160
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5967
|100 Индонезийских рупий
|0.0077
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1216
|1 Швейцарский франк
|1.0543
|1 Израильский шекель
|0.2701
|1 Канадский доллар
|0.7971
|1 Кувейтский динар
|3.4624
|1 Казахстанский тенге
|0.0034
|1 Киргизский сом
|0.0151
|100 Ливанских фунтов
|0.0696
|1 Малазийский ринггит
|0.2439
|1 Мексиканское песо
|0.0632
|1 Молдавский лей
|0.0528
|1 Египетский фунт
|0.1307
|1 Норвежская крона
|0.1227
|100 Узбекских сум
|0.0390
|1 Польский злотый
|0.2687
|1 Сингапурский доллар
|0.7464
|1 Саудовский риял
|0.2799
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4592
|1 Турецкая лира
|0.3667
|1 Тайваньский доллар
|0.0324
|1 Таджикский сомони
|0.1585
|1 Новый туркменский манат
|0.3000
|1 Украинская гривна
|0.0452
|100 Японских йен
|0.8621
|1 Новозеландский доллар
|0.6939
|Золото (1 унция)
|11061,3937
|Серебро (1 унция)
|15,7365
|Платина (1 унция)
|1001,5092
|Палладий (1 унция)
|642,4776
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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