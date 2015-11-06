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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.11.2015)

    1 доллар- 1,0498 манат

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара снизился на 0,01% и составил 1,0498 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,11% и составил 1,1424 маната.

    Курс рубля по отношению к манату остался неизменным и составил 0,0166 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0498
    1 Евро 1.1424
    1 Российский рубль 0.0166
    1 Австралийский доллар 0.7500
    1 Аргентинское песо 0.1100
    100 Белорусских рублей 0.0060
    1 Бразильский реал 0.2776
    1 Дирхам ОАЭ 0.2858
    1 Южноафриканский рэнд 0.0755
    100 Вон Республики Корея 0.0922
    1 Чешская крона 0.0422
    100 Чилийских песо 0.1512
    1 Китайский юань 0.1653
    1 Датская крона 0.1531
    1 Грузинский лари 0.4383
    1 Гонконгский доллар 0.1354
    1 Индийская рупия 0.0160
    1 Английский фунт стерлингов 1.5967
    100 Индонезийских рупий 0.0077
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1216
    1 Швейцарский франк 1.0543
    1 Израильский шекель 0.2701
    1 Канадский доллар 0.7971
    1 Кувейтский динар 3.4624
    1 Казахстанский тенге 0.0034
    1 Киргизский сом 0.0151
    100 Ливанских фунтов 0.0696
    1 Малазийский ринггит 0.2439
    1 Мексиканское песо 0.0632
    1 Молдавский лей 0.0528
    1 Египетский фунт 0.1307
    1 Норвежская крона 0.1227
    100 Узбекских сум 0.0390
    1 Польский злотый 0.2687
    1 Сингапурский доллар 0.7464
    1 Саудовский риял 0.2799
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4592
    1 Турецкая лира 0.3667
    1 Тайваньский доллар 0.0324
    1 Таджикский сомони 0.1585
    1 Новый туркменский манат 0.3000
    1 Украинская гривна 0.0452
    100 Японских йен 0.8621
    1 Новозеландский доллар 0.6939
    Золото (1 унция) 11061,3937
    Серебро (1 унция) 15,7365
    Платина (1 унция) 1001,5092
    Палладий (1 унция) 642,4776
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