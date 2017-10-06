Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2017)

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,52% - до 1,9891 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0294 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7002 1 Евро 1.9891 1 Российский рубль 0.0294 1 Австралийский доллар 1.3187 1 Аргентинское песо 0.0977 1 Белорусский рубль 0.8635 1 Бразильский реал 0.5391 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1242 100 Вон Республики Корея 0.1487 1 Чешская крона 0.0771 100 Чилийских песо 0.2705 1 Китайский юань 0.2555 1 Датская крона 0.2673 1 Грузинский лари 0.6861 1 Гонконгский доллар 0.2178 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.2251 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.2088 1 Швейцарский франк 1.7361 1 Израильский шекель 0.4826 1 Канадский доллар 1.3512 1 Кувейтский динар 5.6288 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4013 1 Мексиканское песо 0.0918 1 Молдавский лей 0.0968 1 Египетский фунт 0.0962 1 Норвежская крона 0.2122 100 Узбекских сум 0.0211 1 Польский злотый 0.4619 1 Сингапурский доллар 1.2440 1 Саудовский риал 0.4534 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3954 1 Турецкая лира 0.4736 1 Тайваньский доллар 0.0560 1 Таджикский сомони 0.1932 1 Новый туркменский манат 0.4858 1 Украинская гривна 0.0635 100 Японских йен 1.5052 1 Новозеландский доллар 1.2065 Золото (1 унция) 2166,9049 Серебро (1 унция) 28,1638 Платина (1 унция) 1550,5824 Палладий (1 унция) 1581,1860