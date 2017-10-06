Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2017)

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7002 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,52% - до 1,9891 маната, курс рубля - на 0,34%, до 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7002
|1 Евро
|1.9891
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3187
|1 Аргентинское песо
|0.0977
|1 Белорусский рубль
|0.8635
|1 Бразильский реал
|0.5391
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1242
|100 Вон Республики Корея
|0.1487
|1 Чешская крона
|0.0771
|100 Чилийских песо
|0.2705
|1 Китайский юань
|0.2555
|1 Датская крона
|0.2673
|1 Грузинский лари
|0.6861
|1 Гонконгский доллар
|0.2178
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2251
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.2088
|1 Швейцарский франк
|1.7361
|1 Израильский шекель
|0.4826
|1 Канадский доллар
|1.3512
|1 Кувейтский динар
|5.6288
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4013
|1 Мексиканское песо
|0.0918
|1 Молдавский лей
|0.0968
|1 Египетский фунт
|0.0962
|1 Норвежская крона
|0.2122
|100 Узбекских сум
|0.0211
|1 Польский злотый
|0.4619
|1 Сингапурский доллар
|1.2440
|1 Саудовский риал
|0.4534
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3954
|1 Турецкая лира
|0.4736
|1 Тайваньский доллар
|0.0560
|1 Таджикский сомони
|0.1932
|1 Новый туркменский манат
|0.4858
|1 Украинская гривна
|0.0635
|100 Японских йен
|1.5052
|1 Новозеландский доллар
|1.2065
|Золото (1 унция)
|2166,9049
|Серебро (1 унция)
|28,1638
|Платина (1 унция)
|1550,5824
|Палладий (1 унция)
|1581,1860
Tural İbadlıАвтор новости
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