Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2016)

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,49% и составил 1,6036 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,67% и составил 1,7956 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0257 маната:

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6036 1 Евро 1.7956 1 Российский рубль 0.0257 1 Австралийский доллар 1.2182 1 Аргентинское песо 0.1056 1 Белорусский рубль 0.8363 1 Бразильский реал 0.4981 1 Дирхам ОАЭ 0.4366 1 Южноафриканский рэнд 0.1167 100 Вон Республики Корея 0.1443 1 Чешская крона 0.0665 100 Чилийских песо 0.2417 1 Китайский юань 0.2404 1 Датская крона 0.2413 1 Грузинский лари 0.6824 1 Гонконгский доллар 0.2067 1 Индийская рупия 0.0241 1 Английский фунт стерлингов 2.0396 100 Индонезийских рупий 0.0123 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1864 1 Швейцарский франк 1.6439 1 Израильский шекель 0.4248 1 Канадский доллар 1.2156 1 Кувейтский динар 5.3121 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0236 100 Ливанских фунтов 0.1064 1 Малазийский ринггит 0.3880 1 Мексиканское песо 0.0834 1 Молдавский лей 0.0812 1 Египетский фунт 0.1806 1 Норвежская крона 0.1996 100 Узбекских сум 0.0526 1 Польский злотый 0.4171 1 Сингапурский доллар 1.1705 1 Саудовский риал 0.4275 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2342 1 Турецкая лира 0.5248 1 Тайваньский доллар 0.0511 1 Таджикский сомони 0.2036 1 Новый туркменский манат 0.4596 1 Украинская гривна 0.0620 100 Японских йен 1.5491 1 Новозеландский доллар 1.1492 Золото (1 унция) 2035,6098 Серебро (1 унция) 28,3516 Платина (1 унция) 1576,3388 Палладий (1 унция) 1095,2588