Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2016)

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,49% и составил 1,6036 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,67% и составил 1,7956 маната. Курс рубля по отношению к манату не изменился и составил 0,0257 маната:
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6036
|1 Евро
|1.7956
|1 Российский рубль
|0.0257
|1 Австралийский доллар
|1.2182
|1 Аргентинское песо
|0.1056
|1 Белорусский рубль
|0.8363
|1 Бразильский реал
|0.4981
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4366
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1167
|100 Вон Республики Корея
|0.1443
|1 Чешская крона
|0.0665
|100 Чилийских песо
|0.2417
|1 Китайский юань
|0.2404
|1 Датская крона
|0.2413
|1 Грузинский лари
|0.6824
|1 Гонконгский доллар
|0.2067
|1 Индийская рупия
|0.0241
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0396
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1864
|1 Швейцарский франк
|1.6439
|1 Израильский шекель
|0.4248
|1 Канадский доллар
|1.2156
|1 Кувейтский динар
|5.3121
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0236
|100 Ливанских фунтов
|0.1064
|1 Малазийский ринггит
|0.3880
|1 Мексиканское песо
|0.0834
|1 Молдавский лей
|0.0812
|1 Египетский фунт
|0.1806
|1 Норвежская крона
|0.1996
|100 Узбекских сум
|0.0526
|1 Польский злотый
|0.4171
|1 Сингапурский доллар
|1.1705
|1 Саудовский риал
|0.4275
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2342
|1 Турецкая лира
|0.5248
|1 Тайваньский доллар
|0.0511
|1 Таджикский сомони
|0.2036
|1 Новый туркменский манат
|0.4596
|1 Украинская гривна
|0.0620
|100 Японских йен
|1.5491
|1 Новозеландский доллар
|1.1492
|Золото (1 унция)
|2035,6098
|Серебро (1 унция)
|28,3516
|Платина (1 унция)
|1576,3388
|Палладий (1 унция)
|1095,2588
Tural İbadlıАвтор новости