Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2015)

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подорожал на 0,02% и составил 1,0483 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% и составил 1,1724 маната.

Курс рубля по отношению к манату повысился на 2,53% и составил 0,0162 маната.