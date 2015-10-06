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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2015)

    Доллар подорожал, а евро подешевел

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подорожал на 0,02% и составил 1,0483 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% и составил 1,1724 маната.

    Курс рубля по отношению к манату повысился на 2,53% и составил 0,0162 маната.

    ВалютаКурс
    1 Доллар США1.0483
    1 Евро1.1724
    1 Российский рубль0.0162
    1 Австралийский доллар0.7462
    1 Аргентинское песо0.1110
    100 Белорусских рублей0.0059
    1 Бразильский реал0.2680
    1 Дирхам ОАЭ0.2854
    1 Южноафриканский рэнд0.0770
    100 Вон Республики Корея 0.0899
    1 Чешская крона0.0432
    100 Чилийских песо0.1535
    1 Китайский юань0.1649
    1 Датская крона0.1571
    1 Грузинский лари0.4377
    1 Гонконгский доллар0.1353
    1 Индийская рупия 0.0161
    1 Английский фунт стерлингов1.5894
    100 Индонезийских рупий 0.0074
    100 Иранских риалов 0.0035
    1 Шведская крона 0.1259
    1 Швейцарский франк 1.0744
    1 Израильский шекель0.2704
    1 Канадский доллар 0.8016
    1 Кувейтский динар 3.4684
    1 Казахстанский тенге 0.0039
    1 Киргизский сом 0.0152
    100 Ливанских фунтов0.0695
    1 Малазийский ринггит0.2399
    1 Мексиканское песо0.0625
    1 Молдавский лей 0.0523
    1 Египетский фунт 0.1339
    1 Норвежская крона 0.1248
    100 Узбекских сум0.0398
    1 Польский злотый 0.2762
    1 Сингапурский доллар0.7363
    1 Саудовский риял0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4727
    1 Турецкая лира 0.3511
    1 Тайваньский доллар0.0321
    1 Таджикский сомони 0.1635
    1 Новый туркменский манат0.2996
    1 Украинская гривна 0.0482
    100 Японских йен0.8703
    1 Новозеландский доллар0.6818
    Золото (1 унция)1194,7999
    Серебро (1 унция)16,3325
    Платина (1 унция)959,1945
    Палладий (1 унция)740,0998
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