Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.10.2015)

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара подорожал на 0,02% и составил 1,0483 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,36% и составил 1,1724 маната.
Курс рубля по отношению к манату повысился на 2,53% и составил 0,0162 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0483
|1 Евро
|1.1724
|1 Российский рубль
|0.0162
|1 Австралийский доллар
|0.7462
|1 Аргентинское песо
|0.1110
|100 Белорусских рублей
|0.0059
|1 Бразильский реал
|0.2680
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0770
|100 Вон Республики Корея
|0.0899
|1 Чешская крона
|0.0432
|100 Чилийских песо
|0.1535
|1 Китайский юань
|0.1649
|1 Датская крона
|0.1571
|1 Грузинский лари
|0.4377
|1 Гонконгский доллар
|0.1353
|1 Индийская рупия
|0.0161
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5894
|100 Индонезийских рупий
|0.0074
|100 Иранских риалов
|0.0035
|1 Шведская крона
|0.1259
|1 Швейцарский франк
|1.0744
|1 Израильский шекель
|0.2704
|1 Канадский доллар
|0.8016
|1 Кувейтский динар
|3.4684
|1 Казахстанский тенге
|0.0039
|1 Киргизский сом
|0.0152
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2399
|1 Мексиканское песо
|0.0625
|1 Молдавский лей
|0.0523
|1 Египетский фунт
|0.1339
|1 Норвежская крона
|0.1248
|100 Узбекских сум
|0.0398
|1 Польский злотый
|0.2762
|1 Сингапурский доллар
|0.7363
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4727
|1 Турецкая лира
|0.3511
|1 Тайваньский доллар
|0.0321
|1 Таджикский сомони
|0.1635
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0482
|100 Японских йен
|0.8703
|1 Новозеландский доллар
|0.6818
|Золото (1 унция)
|1194,7999
|Серебро (1 унция)
|16,3325
|Платина (1 унция)
|959,1945
|Палладий (1 унция)
|740,0998
Günel AbbasovaАвтор новости
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