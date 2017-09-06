Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2017)

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату понизился на 0,01% и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 2,0265 маната, курс рубля вырос на 0,34%, составив 0,0295 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7009 1 Евро 2.0265 1 Российский рубль 0.0295 1 Австралийский доллар 1.3577 1 Аргентинское песо 0.0987 1 Белорусский рубль 0.8831 1 Бразильский реал 0.5457 1 Дирхам ОАЭ 0.4631 1 Южноафриканский рэнд 0.1317 100 Вон Республики Корея 0.1499 1 Чешская крона 0.0776 100 Чилийских песо 0.2729 1 Китайский юань 0.2602 1 Датская крона 0.2724 1 Грузинский лари 0.6812 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2165 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.2134 1 Швейцарский франк 1.7812 1 Израильский шекель 0.4768 1 Канадский доллар 1.3722 1 Кувейтский динар 5.6433 1 Казахстанский тенге 0.0050 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.4006 1 Мексиканское песо 0.0950 1 Молдавский лей 0.0960 1 Египетский фунт 0.0965 1 Норвежская крона 0.2187 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4788 1 Сингапурский доллар 1.2570 1 Саудовский риал 0.4536 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4118 1 Турецкая лира 0.4949 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1931 1 Новый туркменский манат 0.4867 1 Украинская гривна 0.0655 100 Японских йен 1.5648 1 Новозеландский доллар 1.2294 Золото (1 унция) 2271,6370 Серебро (1 унция) 30,4223 Платина (1 унция) 1711,1054 Палладий (1 унция) 1673,6856