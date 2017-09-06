Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2017)

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату понизился на 0,01% и составил 1,7009 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,07% - до 2,0265 маната, курс рубля вырос на 0,34%, составив 0,0295 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7009
|1 Евро
|2.0265
|1 Российский рубль
|0.0295
|1 Австралийский доллар
|1.3577
|1 Аргентинское песо
|0.0987
|1 Белорусский рубль
|0.8831
|1 Бразильский реал
|0.5457
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1317
|100 Вон Республики Корея
|0.1499
|1 Чешская крона
|0.0776
|100 Чилийских песо
|0.2729
|1 Китайский юань
|0.2602
|1 Датская крона
|0.2724
|1 Грузинский лари
|0.6812
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2165
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2134
|1 Швейцарский франк
|1.7812
|1 Израильский шекель
|0.4768
|1 Канадский доллар
|1.3722
|1 Кувейтский динар
|5.6433
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4006
|1 Мексиканское песо
|0.0950
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2187
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4788
|1 Сингапурский доллар
|1.2570
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4118
|1 Турецкая лира
|0.4949
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4867
|1 Украинская гривна
|0.0655
|100 Японских йен
|1.5648
|1 Новозеландский доллар
|1.2294
|Золото (1 унция)
|2271,6370
|Серебро (1 унция)
|30,4223
|Платина (1 унция)
|1711,1054
|Палладий (1 унция)
|1673,6856
Tural İbadlıАвтор новости
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