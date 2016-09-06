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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.09.2016)

    1 доллар США - 1,6362 маната

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,23% - до 1,8239 маната. Курс рубля вырос на 0,40% и составил 0,0252 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6362
    1 Евро 1.8239
    1 Российский рубль 0.0252
    1 Австралийский доллар 1.2471
    1 Аргентинское песо 0.1091
    1 Белорусский рубль 0.8348
    1 Бразильский реал 0.5019
    1 Дирхам ОАЭ 0.4455
    1 Южноафриканский рэнд 0.1137
    100 Вон Республики Корея 0.1481
    1 Чешская крона 0.0675
    100 Чилийских песо 0.2433
    1 Китайский юань 0.2449
    1 Датская крона 0.2451
    1 Грузинский лари 0.7114
    1 Гонконгский доллар 0.2110
    1 Индийская рупия 0.0246
    1 Английский фунт стерлингов 2.1796
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1911
    1 Швейцарский франк 1.6687
    1 Израильский шекель 0.4351
    1 Канадский доллар 1.2661
    1 Кувейтский динар 5.4215
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1086
    1 Малазийский ринггит 0.4012
    1 Мексиканское песо 0.0881
    1 Молдавский лей 0.0829
    1 Египетский фунт 0.1843
    1 Норвежская крона 0.1976
    100 Узбекских сум 0.0548
    1 Польский злотый 0.4203
    1 Сингапурский доллар 1.2051
    1 Саудовский риал 0.4363
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2859
    1 Турецкая лира 0.5552
    1 Тайваньский доллар 0.0521
    1 Таджикский сомони 0.2086
    1 Новый туркменский манат 0.4681
    1 Украинская гривна 0.0612
    100 Японских йен 1.5785
    1 Новозеландский доллар 1.1970
    Золото (1 унция) 2170,1739
    Серебро (1 унция) 31,9272
    Платина (1 унция) 1742,5530
    Палладий (1 унция) 1106,0712

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