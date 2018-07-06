Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2018)

Баку. 6июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28%, до 1,9872 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9872
|1 Российский рубль
|0.0269
|1 Австралийский доллар
|1.2580
|1 Аргентинское песо
|0.0605
|1 Белорусский рубль
|0.8559
|1 Бразильский реал
|0.4324
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1255
|100 Вон Республики Корея
|0.1522
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2589
|1 Китайский юань
|0.2554
|1 Датская крона
|0.2667
|1 Грузинский лари
|0.6948
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0247
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2471
|100 Индонезийских рупий
|0.0118
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1940
|1 Швейцарский франк
|1.7109
|1 Израильский шекель
|0.4674
|1 Канадский доллар
|1.2939
|1 Кувейтский динар
|5.6180
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4203
|1 Мексиканское песо
|0.0884
|1 Молдавский лей
|0.1015
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2110
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4566
|1 Сингапурский доллар
|1.2460
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3951
|1 Турецкая лира
|0.3691
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1853
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5357
|1 Новозеландский доллар
|1.1576
|Золото (1 унция)
|2133.8825
|Серебро (1 унция)
|27.2283
|Платина (1 унция)
|1434.8255
|Палладий (1 унция)
|1615.2125
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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