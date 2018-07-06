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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2018)

    Баку. 6июля. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,28%, до 1,9872 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0269 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9872
    1 Российский рубль 0.0269
    1 Австралийский доллар 1.2580
    1 Аргентинское песо 0.0605
    1 Белорусский рубль 0.8559
    1 Бразильский реал 0.4324
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1255
    100 Вон Республики Корея 0.1522
    1 Чешская крона 0.0766
    100 Чилийских песо 0.2589
    1 Китайский юань 0.2554
    1 Датская крона 0.2667
    1 Грузинский лари 0.6948
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0247
    1 Английский фунт стерлингов 2.2471
    100 Индонезийских рупий 0.0118
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1940
    1 Швейцарский франк 1.7109
    1 Израильский шекель 0.4674
    1 Канадский доллар 1.2939
    1 Кувейтский динар 5.6180
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4203
    1 Мексиканское песо 0.0884
    1 Молдавский лей 0.1015
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2110
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4566
    1 Сингапурский доллар 1.2460
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3951
    1 Турецкая лира 0.3691
    1 Тайваньский доллар 0.0557
    1 Таджикский сомони 0.1853
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5357
    1 Новозеландский доллар 1.1576
    Золото (1 унция) 2133.8825
    Серебро (1 унция) 27.2283
    Платина (1 унция) 1434.8255
    Палладий (1 унция) 1615.2125
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