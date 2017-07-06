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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2017)

    1 Доллар США - 1,7022 маната

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,13% - до 1,9302 маната, курс рубля - на 1,05%, составив 0,0284 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7022
    1 Евро 1.9302
    1 Российский рубль 0.0284
    1 Австралийский доллар 1.2938
    1 Аргентинское песо 0.0993
    1 Белорусский рубль 0.8649
    1 Бразильский реал 0.5176
    1 Дирхам ОАЭ 0.4634
    1 Южноафриканский рэнд 0.1272
    100 Вон Республики Корея 0.1474
    1 Чешская крона 0.0740
    100 Чилийских песо 0.2555
    1 Китайский юань 0.2502
    1 Датская крона 0.2595
    1 Грузинский лари 0.7076
    1 Гонконгский доллар 0.2180
    1 Индийская рупия 0.0263
    1 Английский фунт стерлингов 2.2026
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.2003
    1 Швейцарский франк 1.7637
    1 Израильский шекель 0.4849
    1 Канадский доллар 1.3120
    1 Кувейтский динар 5.6132
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3960
    1 Мексиканское песо 0.0930
    1 Молдавский лей 0.0939
    1 Египетский фунт 0.0952
    1 Норвежская крона 0.2027
    100 Узбекских сум 0.0427
    1 Польский злотый 0.4564
    1 Сингапурский доллар 1.2317
    1 Саудовский риал 0.4539
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3584
    1 Турецкая лира 0.4718
    1 Тайваньский доллар 0.0557
    1 Таджикский сомони 0.1934
    1 Новый туркменский манат 0.4869
    1 Украинская гривна 0.0652
    100 Японских йен 1.5062
    1 Новозеландский доллар 1.2382
    Золото (1 унция) 2077,1947
    Серебро (1 унция) 27,3033
    Платина (1 унция) 1533,6822
    Палладий (1 унция) 1431,5502
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