Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2017)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,13% - до 1,9302 маната, курс рубля - на 1,05%, составив 0,0284 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7022
|1 Евро
|1.9302
|1 Российский рубль
|0.0284
|1 Австралийский доллар
|1.2938
|1 Аргентинское песо
|0.0993
|1 Белорусский рубль
|0.8649
|1 Бразильский реал
|0.5176
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1272
|100 Вон Республики Корея
|0.1474
|1 Чешская крона
|0.0740
|100 Чилийских песо
|0.2555
|1 Китайский юань
|0.2502
|1 Датская крона
|0.2595
|1 Грузинский лари
|0.7076
|1 Гонконгский доллар
|0.2180
|1 Индийская рупия
|0.0263
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2026
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.2003
|1 Швейцарский франк
|1.7637
|1 Израильский шекель
|0.4849
|1 Канадский доллар
|1.3120
|1 Кувейтский динар
|5.6132
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3960
|1 Мексиканское песо
|0.0930
|1 Молдавский лей
|0.0939
|1 Египетский фунт
|0.0952
|1 Норвежская крона
|0.2027
|100 Узбекских сум
|0.0427
|1 Польский злотый
|0.4564
|1 Сингапурский доллар
|1.2317
|1 Саудовский риал
|0.4539
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3584
|1 Турецкая лира
|0.4718
|1 Тайваньский доллар
|0.0557
|1 Таджикский сомони
|0.1934
|1 Новый туркменский манат
|0.4869
|1 Украинская гривна
|0.0652
|100 Японских йен
|1.5062
|1 Новозеландский доллар
|1.2382
|Золото (1 унция)
|2077,1947
|Серебро (1 унция)
|27,3033
|Платина (1 унция)
|1533,6822
|Палладий (1 унция)
|1431,5502
Namiq HüseynovАвтор новости
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