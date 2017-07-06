Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.07.2017)

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7022 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,13% - до 1,9302 маната, курс рубля - на 1,05%, составив 0,0284 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7022 1 Евро 1.9302 1 Российский рубль 0.0284 1 Австралийский доллар 1.2938 1 Аргентинское песо 0.0993 1 Белорусский рубль 0.8649 1 Бразильский реал 0.5176 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1272 100 Вон Республики Корея 0.1474 1 Чешская крона 0.0740 100 Чилийских песо 0.2555 1 Китайский юань 0.2502 1 Датская крона 0.2595 1 Грузинский лари 0.7076 1 Гонконгский доллар 0.2180 1 Индийская рупия 0.0263 1 Английский фунт стерлингов 2.2026 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.2003 1 Швейцарский франк 1.7637 1 Израильский шекель 0.4849 1 Канадский доллар 1.3120 1 Кувейтский динар 5.6132 1 Казахстанский тенге 0.0052 1 Киргизский сом 0.0246 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3960 1 Мексиканское песо 0.0930 1 Молдавский лей 0.0939 1 Египетский фунт 0.0952 1 Норвежская крона 0.2027 100 Узбекских сум 0.0427 1 Польский злотый 0.4564 1 Сингапурский доллар 1.2317 1 Саудовский риал 0.4539 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3584 1 Турецкая лира 0.4718 1 Тайваньский доллар 0.0557 1 Таджикский сомони 0.1934 1 Новый туркменский манат 0.4869 1 Украинская гривна 0.0652 100 Японских йен 1.5062 1 Новозеландский доллар 1.2382 Золото (1 унция) 2077,1947 Серебро (1 унция) 27,3033 Платина (1 унция) 1533,6822 Палладий (1 унция) 1431,5502