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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2018)

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9916 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0274 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9916
    1 Российский рубль 0.0274
    1 Австралийский доллар 1.3016
    1 Аргентинское песо 0.0681
    1 Белорусский рубль 0.8456
    1 Бразильский реал 0.4463
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1334
    100 Вон Республики Корея 0.1591
    1 Чешская крона 0.0777
    100 Чилийских песо 0.2688
    1 Китайский юань 0.2658
    1 Датская крона 0.2676
    1 Грузинский лари 0.6942
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0253
    1 Английский фунт стерлингов 2.2779
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1945
    1 Швейцарский франк 1.7251
    1 Израильский шекель 0.4768
    1 Канадский доллар 1.3141
    1 Кувейтский динар 5.6237
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.4279
    1 Мексиканское песо 0.0833
    1 Молдавский лей 0.1007
    1 Египетский фунт 0.0953
    1 Норвежская крона 0.2097
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4655
    1 Сингапурский доллар 1.2757
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4078
    1 Турецкая лира 0.3701
    1 Тайваньский доллар 0.0571
    1 Таджикский сомони 0.1881
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0650
    100 Японских йен 1.5462
    1 Новозеландский доллар 1.1969
    Золото (1 унция) 2204.6705
    Серебро (1 унция) 28.0822
    Платина (1 унция) 1533.1195
    Палладий (1 унция) 1693.2000
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