Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2018)

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,24%, до 1,9916 маната, курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0274 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9916
|1 Российский рубль
|0.0274
|1 Австралийский доллар
|1.3016
|1 Аргентинское песо
|0.0681
|1 Белорусский рубль
|0.8456
|1 Бразильский реал
|0.4463
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1334
|100 Вон Республики Корея
|0.1591
|1 Чешская крона
|0.0777
|100 Чилийских песо
|0.2688
|1 Китайский юань
|0.2658
|1 Датская крона
|0.2676
|1 Грузинский лари
|0.6942
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0253
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2779
|100 Индонезийских рупий
|0.0123
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1945
|1 Швейцарский франк
|1.7251
|1 Израильский шекель
|0.4768
|1 Канадский доллар
|1.3141
|1 Кувейтский динар
|5.6237
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.4279
|1 Мексиканское песо
|0.0833
|1 Молдавский лей
|0.1007
|1 Египетский фунт
|0.0953
|1 Норвежская крона
|0.2097
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4655
|1 Сингапурский доллар
|1.2757
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4078
|1 Турецкая лира
|0.3701
|1 Тайваньский доллар
|0.0571
|1 Таджикский сомони
|0.1881
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0650
|100 Японских йен
|1.5462
|1 Новозеландский доллар
|1.1969
|Золото (1 унция)
|2204.6705
|Серебро (1 унция)
|28.0822
|Платина (1 унция)
|1533.1195
|Палладий (1 унция)
|1693.2000
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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