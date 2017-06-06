Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2017)

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,9180 маната, курс рубля - на 0,33% - до 0,0302 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7021
|1 Евро
|1.9180
|1 Российский рубль
|0.0302
|1 Австралийский доллар
|1.2750
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|1 Белорусский рубль
|0.9134
|1 Бразильский реал
|0.5162
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4634
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1340
|100 Вон Республики Корея
|0.1524
|1 Чешская крона
|0.0729
|100 Чилийских песо
|0.2544
|1 Китайский юань
|0.2504
|1 Датская крона
|0.2578
|1 Грузинский лари
|0.7029
|1 Гонконгский доллар
|0.2184
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2006
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1968
|1 Швейцарский франк
|1.7660
|1 Израильский шекель
|0.4803
|1 Канадский доллар
|1.2644
|1 Кувейтский динар
|5.6129
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3997
|1 Мексиканское песо
|0.0927
|1 Молдавский лей
|0.0936
|1 Египетский фунт
|0.0939
|1 Норвежская крона
|0.2016
|100 Узбекских сум
|0.0439
|1 Польский злотый
|0.4581
|1 Сингапурский доллар
|1.2333
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3586
|1 Турецкая лира
|0.4834
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4870
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5489
|1 Новозеландский доллар
|1.2184
|Золото (1 унция)
|2178,6029
|Серебро (1 унция)
|29,9229
|Платина (1 унция)
|1616,9950
|Палладий (1 унция)
|1431,4661
Namiq HüseynovАвтор новости
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