Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.06.2017)

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,02% - до 1,9180 маната, курс рубля - на 0,33% - до 0,0302 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7021 1 Евро 1.9180 1 Российский рубль 0.0302 1 Австралийский доллар 1.2750 1 Аргентинское песо 0.1062 1 Белорусский рубль 0.9134 1 Бразильский реал 0.5162 1 Дирхам ОАЭ 0.4634 1 Южноафриканский рэнд 0.1340 100 Вон Республики Корея 0.1524 1 Чешская крона 0.0729 100 Чилийских песо 0.2544 1 Китайский юань 0.2504 1 Датская крона 0.2578 1 Грузинский лари 0.7029 1 Гонконгский доллар 0.2184 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.2006 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1968 1 Швейцарский франк 1.7660 1 Израильский шекель 0.4803 1 Канадский доллар 1.2644 1 Кувейтский динар 5.6129 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3997 1 Мексиканское песо 0.0927 1 Молдавский лей 0.0936 1 Египетский фунт 0.0939 1 Норвежская крона 0.2016 100 Узбекских сум 0.0439 1 Польский злотый 0.4581 1 Сингапурский доллар 1.2333 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3586 1 Турецкая лира 0.4834 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4870 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5489 1 Новозеландский доллар 1.2184 Золото (1 унция) 2178,6029 Серебро (1 унция) 29,9229 Платина (1 унция) 1616,9950 Палладий (1 унция) 1431,4661