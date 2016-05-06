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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2016)

    1 доллар США - 1,5100 маната

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,5100 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,59% и составил 1,7220 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0228 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5100
    1 Евро 1.7220
    1 Российский рубль 0.0228
    1 Австралийский доллар 1.1160
    1 Аргентинское песо 0.1061
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4270
    1 Дирхам ОАЭ 0.4111
    1 Южноафриканский рэнд 0.1006
    100 Вон Республики Корея 0.1291
    1 Чешская крона 0.0637
    100 Чилийских песо 0.2259
    1 Китайский юань 0.2321
    1 Датская крона 0.2314
    1 Грузинский лари 0.6833
    1 Гонконгский доллар 0.1946
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.1866
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1862
    1 Швейцарский франк 1.5592
    1 Израильский шекель 0.3984
    1 Канадский доллар 1.1727
    1 Кувейтский динар 5.0236
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0222
    100 Ливанских фунтов 0.1001
    1 Малазийский ринггит 0.3771
    1 Мексиканское песо 0.0842
    1 Молдавский лей 0.0767
    1 Египетский фунт 0.1700
    1 Норвежская крона 0.1844
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3908
    1 Сингапурский доллар 1.1105
    1 Саудовский риал 0.4026
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1391
    1 Турецкая лира 0.5146
    1 Тайваньский доллар 0.0466
    1 Таджикский сомони 0.1918
    1 Новый туркменский манат 0.4467
    1 Украинская гривна 0.0600
    100 Японских йен 1.4090
    1 Новозеландский доллар 1.0353
    Золото (1 унция) 1933,1775
    Серебро (1 унция) 26,1834
    Платина (1 унция) 1606,6400
    Палладий (1 унция) 916,5700

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