Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2016)

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,5100 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,59% и составил 1,7220 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0228 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5100
|1 Евро
|1.7220
|1 Российский рубль
|0.0228
|1 Австралийский доллар
|1.1160
|1 Аргентинское песо
|0.1061
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4270
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4111
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1006
|100 Вон Республики Корея
|0.1291
|1 Чешская крона
|0.0637
|100 Чилийских песо
|0.2259
|1 Китайский юань
|0.2321
|1 Датская крона
|0.2314
|1 Грузинский лари
|0.6833
|1 Гонконгский доллар
|0.1946
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1866
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1862
|1 Швейцарский франк
|1.5592
|1 Израильский шекель
|0.3984
|1 Канадский доллар
|1.1727
|1 Кувейтский динар
|5.0236
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1001
|1 Малазийский ринггит
|0.3771
|1 Мексиканское песо
|0.0842
|1 Молдавский лей
|0.0767
|1 Египетский фунт
|0.1700
|1 Норвежская крона
|0.1844
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3908
|1 Сингапурский доллар
|1.1105
|1 Саудовский риал
|0.4026
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1391
|1 Турецкая лира
|0.5146
|1 Тайваньский доллар
|0.0466
|1 Таджикский сомони
|0.1918
|1 Новый туркменский манат
|0.4467
|1 Украинская гривна
|0.0600
|100 Японских йен
|1.4090
|1 Новозеландский доллар
|1.0353
|Золото (1 унция)
|1933,1775
|Серебро (1 унция)
|26,1834
|Платина (1 унция)
|1606,6400
|Палладий (1 унция)
|916,5700
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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