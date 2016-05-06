Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2016)

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,5100 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,59% и составил 1,7220 маната. Курс рубля вырос на 0,44% и составил 0,0228 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5100 1 Евро 1.7220 1 Российский рубль 0.0228 1 Австралийский доллар 1.1160 1 Аргентинское песо 0.1061 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4270 1 Дирхам ОАЭ 0.4111 1 Южноафриканский рэнд 0.1006 100 Вон Республики Корея 0.1291 1 Чешская крона 0.0637 100 Чилийских песо 0.2259 1 Китайский юань 0.2321 1 Датская крона 0.2314 1 Грузинский лари 0.6833 1 Гонконгский доллар 0.1946 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.1866 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1862 1 Швейцарский франк 1.5592 1 Израильский шекель 0.3984 1 Канадский доллар 1.1727 1 Кувейтский динар 5.0236 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0222 100 Ливанских фунтов 0.1001 1 Малазийский ринггит 0.3771 1 Мексиканское песо 0.0842 1 Молдавский лей 0.0767 1 Египетский фунт 0.1700 1 Норвежская крона 0.1844 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3908 1 Сингапурский доллар 1.1105 1 Саудовский риал 0.4026 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1391 1 Турецкая лира 0.5146 1 Тайваньский доллар 0.0466 1 Таджикский сомони 0.1918 1 Новый туркменский манат 0.4467 1 Украинская гривна 0.0600 100 Японских йен 1.4090 1 Новозеландский доллар 1.0353 Золото (1 унция) 1933,1775 Серебро (1 унция) 26,1834 Платина (1 унция) 1606,6400 Палладий (1 унция) 916,5700