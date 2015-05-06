Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2015)

6 мая, 2015 10:09

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0481 1 Евро 1.1767 1 Российский рубль 0.0208 1 Австралийский доллар 0.8352 1 Аргентинское песо 0.1177 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3429 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0875 100 Вон Республики Корея 0.0971 1 Чешская крона 0.0430 100 Чилийских песо 0.1718 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1577 1 Грузинский лари 0.4507 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.5934 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1259 1 Швейцарский франк 1.1328 1 Израильский шекель 0.2702 1 Канадский доллар 0.8707 1 Кувейтский динар 3.4772 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0174 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2934 1 Мексиканское песо 0.0684 1 Молдавский лей 0.0581 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1387 100 Узбекских сум 0.0416 1 Польский злотый 0.2919 1 Сингапурский доллар 0.7894 1 Саудовский риял 0.2795 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4664 1 Турецкая лира 0.3878 1 Тайваньский доллар 0.0342 1 Таджикский сомони 0.1665 1 Новый туркменский манат 0.2995 1 Украинская гривна 0.0501 100 Японских йен 0.8739 1 Новозеландский доллар 0.7849 Золото (1 унция) 1254,5757 Серебро (1 унция) 17,3461 Платина (1 унция) 1211,6036 Палладий (1 унция) 832,1914