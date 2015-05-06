Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2015)

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0481
|1 Евро
|1.1767
|1 Российский рубль
|0.0208
|1 Австралийский доллар
|0.8352
|1 Аргентинское песо
|0.1177
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3429
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0875
|100 Вон Республики Корея
|0.0971
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1718
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1577
|1 Грузинский лари
|0.4507
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5934
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1259
|1 Швейцарский франк
|1.1328
|1 Израильский шекель
|0.2702
|1 Канадский доллар
|0.8707
|1 Кувейтский динар
|3.4772
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0174
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2934
|1 Мексиканское песо
|0.0684
|1 Молдавский лей
|0.0581
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1387
|100 Узбекских сум
|0.0416
|1 Польский злотый
|0.2919
|1 Сингапурский доллар
|0.7894
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4664
|1 Турецкая лира
|0.3878
|1 Тайваньский доллар
|0.0342
|1 Таджикский сомони
|0.1665
|1 Новый туркменский манат
|0.2995
|1 Украинская гривна
|0.0501
|100 Японских йен
|0.8739
|1 Новозеландский доллар
|0.7849
|Золото (1 унция)
|1254,5757
|Серебро (1 унция)
|17,3461
|Платина (1 унция)
|1211,6036
|Палладий (1 унция)
|832,1914
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook