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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.05.2015)

    1 доллар - 1,0481 манат

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0481
    1 Евро 1.1767
    1 Российский рубль 0.0208
    1 Австралийский доллар 0.8352
    1 Аргентинское песо 0.1177
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3429
    1 Дирхам ОАЭ 0.2853
    1 Южноафриканский рэнд 0.0875
    100 Вон Республики Корея 0.0971
    1 Чешская крона 0.0430
    100 Чилийских песо 0.1718
    1 Китайский юань 0.1690
    1 Датская крона 0.1577
    1 Грузинский лари 0.4507
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.5934
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1259
    1 Швейцарский франк 1.1328
    1 Израильский шекель 0.2702
    1 Канадский доллар 0.8707
    1 Кувейтский динар 3.4772
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0174
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2934
    1 Мексиканское песо 0.0684
    1 Молдавский лей 0.0581
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1387
    100 Узбекских сум 0.0416
    1 Польский злотый 0.2919
    1 Сингапурский доллар 0.7894
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4664
    1 Турецкая лира 0.3878
    1 Тайваньский доллар 0.0342
    1 Таджикский сомони 0.1665
    1 Новый туркменский манат 0.2995
    1 Украинская гривна 0.0501
    100 Японских йен 0.8739
    1 Новозеландский доллар 0.7849
    Золото (1 унция) 1254,5757
    Серебро (1 унция) 17,3461
    Платина (1 унция) 1211,6036
    Палладий (1 унция) 832,1914
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