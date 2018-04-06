 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2018)

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату понизился на 0,3% - до 2,0809 маната, курс рубля упал на 0,34%, составив 0,0295 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0809
    1 Российский рубль 0.0295
    1 Австралийский доллар 1.3055
    1 Аргентинское песо 0.0842
    1 Белорусский рубль 0.8649
    1 Бразильский реал 0.5083
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1416
    100 Вон Республики Корея 0.1593
    1 Чешская крона 0.0821
    100 Чилийских песо 0.2815
    1 Китайский юань 0.2696
    1 Датская крона 0.2794
    1 Грузинский лари 0.7069
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0262
    1 Английский фунт стерлингов 2.3794
    100 Индонезийских рупий 0.0123
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.2016
    1 Швейцарский франк 1.7657
    1 Израильский шекель 0.4820
    1 Канадский доллар 1.3319
    1 Кувейтский динар 5.6648
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4394
    1 Мексиканское песо 0.0933
    1 Молдавский лей 0.1040
    1 Египетский фунт 0.0961
    1 Норвежская крона 0.2167
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4960
    1 Сингапурский доллар 1.2906
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4670
    1 Турецкая лира 0.4196
    1 Тайваньский доллар 0.0581
    1 Таджикский сомони 0.1926
    1 Новый туркменский манат 0.4864
    1 Украинская гривна 0.0653
    100 Японских йен 1.5838
    1 Новозеландский доллар 1.2340
    Золото (1 унция) 2257,8550
    Серебро (1 унция) 27,7950
    Платина (1 унция) 1548,7000
    Палладий (1 унция) 1550,4000
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi