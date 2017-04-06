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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.04.2017)

1 доллар США - 1,7140 маната

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара остался неизменным составив 1,7140 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату незначительно повысился - до 1,8296 маната. Курс рубля снизился на 0,65% - до 0,0304 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США
 1.7140
1 Евро
 1.8296
1 Российский рубль
 0.0304
1 Австралийский доллар
 1.2930
1 Аргентинское песо
 0.1113
1 Белорусский рубль
 0.9102
1 Бразильский реал
 0.5491
1 Дирхам ОАЭ
 0.4667
1 Южноафриканский рэнд
 0.1239
100 Вон Республики Корея
 0.1513
1 Чешская крона
 0.0677
100 Чилийских песо
 0.2605
1 Китайский юань
 0.2484
1 Датская крона
 0.2461
1 Грузинский лари
 0.7061
1 Гонконгский доллар
 0.2206
1 Индийская рупия
 0.0264
1 Английский фунт стерлингов
 2.1406
100 Индонезийских рупий
 0.0129
100 Иранских риалов
 0.0048
1 Шведская крона
 0.1908
1 Швейцарский франк
 1.7081
1 Израильский шекель
 0.4698
1 Канадский доллар
 1.2754
1 Кувейтский динар
 5.6224
1 Казахстанский тенге
 0.0055
1 Киргизский сом
 0.0249
100 Ливанских фунтов
 0.1136
1 Малазийский ринггит
 0.3863
1 Мексиканское песо
 0.0908
1 Молдавский лей
 0.0881
1 Египетский фунт
 0.0952
1 Норвежская крона
 0.1991
100 Узбекских сум
 0.0473
1 Польский злотый
 0.4319
1 Сингапурский доллар
 1.2222
1 Саудовский риал
 0.4571
1 СДР (спец. права заимствования)
 2.3268
1 Турецкая лира
 0.4615
1 Тайваньский доллар
 0.0562
1 Таджикский сомони
 0.1999
1 Новый туркменский манат
 0.4904
1 Украинская гривна
 0.0633
100 Японских йен
 1.5509
1 Новозеландский доллар
 1.1952
Золото (1 унция)
 2135,3012
Серебро (1 унция)
 31,1777
Платина (1 унция)
 1650,5820
Палладий (1 унция)
 1398,6240
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