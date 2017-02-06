Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2017)

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,9111 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 2,0593 маната. Курс рубля повысился на 0,62% - до 0,0324 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.9111
|1 Евро
|2.0593
|1 Российский рубль
|0.0324
|1 Австралийский доллар
|1.4648
|1 Аргентинское песо
|0.1224
|1 Белорусский рубль
|0.9925
|1 Бразильский реал
|0.6130
|1 Дирхам ОАЭ
|0.5203
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1439
|100 Вон Республики Корея
|0.1680
|1 Чешская крона
|0.0762
|100 Чилийских песо
|0.2983
|1 Китайский юань
|0.2786
|1 Датская крона
|0.2769
|1 Грузинский лари
|0.7124
|1 Гонконгский доллар
|0.2463
|1 Индийская рупия
|0.0284
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3860
|100 Индонезийских рупий
|0.0143
|100 Иранских риалов
|0.0049
|1 Шведская крона
|0.2180
|1 Швейцарский франк
|1.9255
|1 Израильский шекель
|0.5093
|1 Канадский доллар
|1.4678
|1 Кувейтский динар
|6.2721
|1 Казахстанский тенге
|0.0059
|1 Киргизский сом
|0.0275
|100 Ливанских фунтов
|0.1267
|1 Малазийский ринггит
|0.4320
|1 Мексиканское песо
|0.0937
|1 Молдавский лей
|0.0962
|1 Египетский фунт
|0.1035
|1 Норвежская крона
|0.2328
|100 Узбекских сум
|0.0590
|1 Польский злотый
|0.4784
|1 Сингапурский доллар
|1.3570
|1 Саудовский риал
|0.5096
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.5973
|1 Турецкая лира
|0.5163
|1 Тайваньский доллар
|0.0618
|1 Таджикский сомони
|0.2418
|1 Новый туркменский манат
|0.5469
|1 Украинская гривна
|0.0703
|100 Японских йен
|1.6983
|1 Новозеландский доллар
|1.3984
|Золото (1 унция)
|2322,3687
|Серебро (1 унция)
|33,5780
|Платина (1 унция)
|1895,8112
|Палладий (1 унция)
|1427,5917
Tural İbadlıАвтор новости
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