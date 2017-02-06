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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2017)

    1 доллар США - 1,9111 маната

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,9111 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 2,0593 маната. Курс рубля повысился на 0,62% - до 0,0324 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.9111
    1 Евро 2.0593
    1 Российский рубль 0.0324
    1 Австралийский доллар 1.4648
    1 Аргентинское песо 0.1224
    1 Белорусский рубль 0.9925
    1 Бразильский реал 0.6130
    1 Дирхам ОАЭ 0.5203
    1 Южноафриканский рэнд 0.1439
    100 Вон Республики Корея 0.1680
    1 Чешская крона 0.0762
    100 Чилийских песо 0.2983
    1 Китайский юань 0.2786
    1 Датская крона 0.2769
    1 Грузинский лари 0.7124
    1 Гонконгский доллар 0.2463
    1 Индийская рупия 0.0284
    1 Английский фунт стерлингов 2.3860
    100 Индонезийских рупий 0.0143
    100 Иранских риалов 0.0049
    1 Шведская крона 0.2180
    1 Швейцарский франк 1.9255
    1 Израильский шекель 0.5093
    1 Канадский доллар 1.4678
    1 Кувейтский динар 6.2721
    1 Казахстанский тенге 0.0059
    1 Киргизский сом 0.0275
    100 Ливанских фунтов 0.1267
    1 Малазийский ринггит 0.4320
    1 Мексиканское песо 0.0937
    1 Молдавский лей 0.0962
    1 Египетский фунт 0.1035
    1 Норвежская крона 0.2328
    100 Узбекских сум 0.0590
    1 Польский злотый 0.4784
    1 Сингапурский доллар 1.3570
    1 Саудовский риал 0.5096
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.5973
    1 Турецкая лира 0.5163
    1 Тайваньский доллар 0.0618
    1 Таджикский сомони 0.2418
    1 Новый туркменский манат 0.5469
    1 Украинская гривна 0.0703
    100 Японских йен 1.6983
    1 Новозеландский доллар 1.3984
    Золото (1 унция) 2322,3687
    Серебро (1 унция) 33,5780
    Платина (1 унция) 1895,8112
    Палладий (1 унция) 1427,5917
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