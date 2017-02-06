Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.02.2017)

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,9111 маната. Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,16% - до 2,0593 маната. Курс рубля повысился на 0,62% - до 0,0324 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.9111 1 Евро 2.0593 1 Российский рубль 0.0324 1 Австралийский доллар 1.4648 1 Аргентинское песо 0.1224 1 Белорусский рубль 0.9925 1 Бразильский реал 0.6130 1 Дирхам ОАЭ 0.5203 1 Южноафриканский рэнд 0.1439 100 Вон Республики Корея 0.1680 1 Чешская крона 0.0762 100 Чилийских песо 0.2983 1 Китайский юань 0.2786 1 Датская крона 0.2769 1 Грузинский лари 0.7124 1 Гонконгский доллар 0.2463 1 Индийская рупия 0.0284 1 Английский фунт стерлингов 2.3860 100 Индонезийских рупий 0.0143 100 Иранских риалов 0.0049 1 Шведская крона 0.2180 1 Швейцарский франк 1.9255 1 Израильский шекель 0.5093 1 Канадский доллар 1.4678 1 Кувейтский динар 6.2721 1 Казахстанский тенге 0.0059 1 Киргизский сом 0.0275 100 Ливанских фунтов 0.1267 1 Малазийский ринггит 0.4320 1 Мексиканское песо 0.0937 1 Молдавский лей 0.0962 1 Египетский фунт 0.1035 1 Норвежская крона 0.2328 100 Узбекских сум 0.0590 1 Польский злотый 0.4784 1 Сингапурский доллар 1.3570 1 Саудовский риал 0.5096 1 СДР (спец. права заимствования) 2.5973 1 Турецкая лира 0.5163 1 Тайваньский доллар 0.0618 1 Таджикский сомони 0.2418 1 Новый туркменский манат 0.5469 1 Украинская гривна 0.0703 100 Японских йен 1.6983 1 Новозеландский доллар 1.3984 Золото (1 унция) 2322,3687 Серебро (1 унция) 33,5780 Платина (1 унция) 1895,8112 Палладий (1 унция) 1427,5917