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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2016)

    1 доллар - 1,5626 манат

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,10% и составил 1,5626 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился и составил 1,6796 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,59% и составил 0,0213 манатов.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5626
    1 Евро 1.6796
    1 Российский рубль 0.0213
    1 Австралийский доллар 1.1133
    1 Аргентинское песо 0.1147
    100 Белорусских рублей 0.0083
    1 Бразильский реал 0.3879
    1 Дирхам ОАЭ 0.4254
    1 Южноафриканский рэнд 0.0993
    100 Вон Республики Корея 0.1307
    1 Чешская крона 0.0622
    100 Чилийских песо 0.2190
    1 Китайский юань 0.2387
    1 Датская крона 0.2251
    1 Грузинский лари 0.6470
    1 Гонконгский доллар 0.2016
    1 Индийская рупия 0.0234
    1 Английский фунт стерлингов 2.2911
    100 Индонезийских рупий 0.0113
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1819
    1 Швейцарский франк 1.5476
    1 Израильский шекель 0.3977
    1 Канадский доллар 1.1135
    1 Кувейтский динар 5.1431
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0204
    100 Ливанских фунтов 0.1032
    1 Малазийский ринггит 0.3572
    1 Мексиканское песо 0.0899
    1 Молдавский лей 0.0794
    1 Египетский фунт 0.1996
    1 Норвежская крона 0.1754
    100 Узбекских сум 0.0556
    1 Польский злотый 0.3899
    1 Сингапурский доллар 1.0914
    1 Саудовский риал 0.4164
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1557
    1 Турецкая лира 0.5213
    1 Тайваньский доллар 0.0471
    1 Таджикский сомони 0.2338
    1 Новый туркменский манат 0.4596
    1 Украинская гривна 0.0649
    100 Японских йен 1.3162
    1 Новозеландский доллар 1.0399
    Золото (1 унция) 1 682,9202
    Серебро (1 унция) 21,7983
    Платина (1 унция) 1 395,4018
    Палладий (1 унция) 850,0544
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