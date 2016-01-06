Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2016)

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,10% и составил 1,5626 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился и составил 1,6796 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,59% и составил 0,0213 манатов.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5626
|1 Евро
|1.6796
|1 Российский рубль
|0.0213
|1 Австралийский доллар
|1.1133
|1 Аргентинское песо
|0.1147
|100 Белорусских рублей
|0.0083
|1 Бразильский реал
|0.3879
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4254
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0993
|100 Вон Республики Корея
|0.1307
|1 Чешская крона
|0.0622
|100 Чилийских песо
|0.2190
|1 Китайский юань
|0.2387
|1 Датская крона
|0.2251
|1 Грузинский лари
|0.6470
|1 Гонконгский доллар
|0.2016
|1 Индийская рупия
|0.0234
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2911
|100 Индонезийских рупий
|0.0113
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1819
|1 Швейцарский франк
|1.5476
|1 Израильский шекель
|0.3977
|1 Канадский доллар
|1.1135
|1 Кувейтский динар
|5.1431
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0204
|100 Ливанских фунтов
|0.1032
|1 Малазийский ринггит
|0.3572
|1 Мексиканское песо
|0.0899
|1 Молдавский лей
|0.0794
|1 Египетский фунт
|0.1996
|1 Норвежская крона
|0.1754
|100 Узбекских сум
|0.0556
|1 Польский злотый
|0.3899
|1 Сингапурский доллар
|1.0914
|1 Саудовский риал
|0.4164
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1557
|1 Турецкая лира
|0.5213
|1 Тайваньский доллар
|0.0471
|1 Таджикский сомони
|0.2338
|1 Новый туркменский манат
|0.4596
|1 Украинская гривна
|0.0649
|100 Японских йен
|1.3162
|1 Новозеландский доллар
|1.0399
|Золото (1 унция)
|1 682,9202
|Серебро (1 унция)
|21,7983
|Платина (1 унция)
|1 395,4018
|Палладий (1 унция)
|850,0544
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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