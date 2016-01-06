Курсы валют Центрального банка Азербайджана (06.01.2016)

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату подорожал на 0,10% и составил 1,5626 манатов. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился и составил 1,6796 манатов. Курс рубля по отношению к манату снизился на 0,59% и составил 0,0213 манатов.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5626 1 Евро 1.6796 1 Российский рубль 0.0213 1 Австралийский доллар 1.1133 1 Аргентинское песо 0.1147 100 Белорусских рублей 0.0083 1 Бразильский реал 0.3879 1 Дирхам ОАЭ 0.4254 1 Южноафриканский рэнд 0.0993 100 Вон Республики Корея 0.1307 1 Чешская крона 0.0622 100 Чилийских песо 0.2190 1 Китайский юань 0.2387 1 Датская крона 0.2251 1 Грузинский лари 0.6470 1 Гонконгский доллар 0.2016 1 Индийская рупия 0.0234 1 Английский фунт стерлингов 2.2911 100 Индонезийских рупий 0.0113 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1819 1 Швейцарский франк 1.5476 1 Израильский шекель 0.3977 1 Канадский доллар 1.1135 1 Кувейтский динар 5.1431 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0204 100 Ливанских фунтов 0.1032 1 Малазийский ринггит 0.3572 1 Мексиканское песо 0.0899 1 Молдавский лей 0.0794 1 Египетский фунт 0.1996 1 Норвежская крона 0.1754 100 Узбекских сум 0.0556 1 Польский злотый 0.3899 1 Сингапурский доллар 1.0914 1 Саудовский риал 0.4164 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1557 1 Турецкая лира 0.5213 1 Тайваньский доллар 0.0471 1 Таджикский сомони 0.2338 1 Новый туркменский манат 0.4596 1 Украинская гривна 0.0649 100 Японских йен 1.3162 1 Новозеландский доллар 1.0399 Золото (1 унция) 1 682,9202 Серебро (1 унция) 21,7983 Платина (1 унция) 1 395,4018 Палладий (1 унция) 850,0544