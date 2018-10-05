Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2018)

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37%, до 1, 9567 маната, курс рубля снизился на 1,55%, до 0,0254 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9567
|1 Российский рубль
|0.0254
|1 Австралийский доллар
|1.2016
|1 Аргентинское песо
|0.0443
|1 Белорусский рубль
|0.7884
|1 Бразильский реал
|0.4387
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1146
|100 Вон Республики Корея
|0.1503
|1 Чешская крона
|0.0759
|100 Чилийских песо
|0.2516
|1 Китайский юань
|0.2475
|1 Датская крона
|0.2624
|1 Грузинский лари
|0.6489
|1 Гонконгский доллар
|0.2170
|1 Индийская рупия
|0.0231
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2118
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1876
|1 Швейцарский франк
|1.7111
|1 Израильский шекель
|0.4677
|1 Канадский доллар
|1.3149
|1 Кувейтский динар
|5.6054
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1126
|1 Малазийский ринггит
|0.4100
|1 Мексиканское песо
|0.0889
|1 Молдавский лей
|0.1005
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2060
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4543
|1 Сингапурский доллар
|1.2301
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3635
|1 Турецкая лира
|0.2752
|1 Тайваньский доллар
|0.0550
|1 Таджикский сомони
|0.1805
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0604
|100 Японских йен
|1.4919
|1 Новозеландский доллар
|1.0995
|Золото (1 унция)
|2037.6200
|Серебро (1 унция)
|24.7920
|Платина (1 унция)
|1401.6840
|Палладий (1 унция)
|1798.0730
Economic DepartmentАвтор новости
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