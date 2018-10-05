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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.10.2018)

    Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,37%, до 1, 9567 маната, курс рубля снизился на 1,55%, до 0,0254 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9567
    1 Российский рубль 0.0254
    1 Австралийский доллар 1.2016
    1 Аргентинское песо 0.0443
    1 Белорусский рубль 0.7884
    1 Бразильский реал 0.4387
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1146
    100 Вон Республики Корея 0.1503
    1 Чешская крона 0.0759
    100 Чилийских песо 0.2516
    1 Китайский юань 0.2475
    1 Датская крона 0.2624
    1 Грузинский лари 0.6489
    1 Гонконгский доллар 0.2170
    1 Индийская рупия 0.0231
    1 Английский фунт стерлингов 2.2118
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1876
    1 Швейцарский франк 1.7111
    1 Израильский шекель 0.4677
    1 Канадский доллар 1.3149
    1 Кувейтский динар 5.6054
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1126
    1 Малазийский ринггит 0.4100
    1 Мексиканское песо 0.0889
    1 Молдавский лей 0.1005
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2060
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4543
    1 Сингапурский доллар 1.2301
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3635
    1 Турецкая лира 0.2752
    1 Тайваньский доллар 0.0550
    1 Таджикский сомони 0.1805
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0604
    100 Японских йен 1.4919
    1 Новозеландский доллар 1.0995
    Золото (1 унция) 2037.6200
    Серебро (1 унция) 24.7920
    Платина (1 унция) 1401.6840
    Палладий (1 унция) 1798.0730
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