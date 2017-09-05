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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2017)

    1 доллар США - 1,7010 маната© Report.az

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,23% - до 2,0251 маната, курс рубля повысился на 1,03%, составив 0,0294 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7010
    1 Евро 2.0251
    1 Российский рубль 0.0294
    1 Австралийский доллар 1.3544
    1 Аргентинское песо 0.0985
    1 Белорусский рубль 0.8834
    1 Бразильский реал 0.5418
    1 Дирхам ОАЭ 0.4631
    1 Южноафриканский рэнд 0.1314
    100 Вон Республики Корея 0.1502
    1 Чешская крона 0.0777
    100 Чилийских песо 0.2724
    1 Китайский юань 0.2601
    1 Датская крона 0.2723
    1 Грузинский лари 0.6915
    1 Гонконгский доллар 0.2174
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.2000
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.2137
    1 Швейцарский франк 1.7797
    1 Израильский шекель 0.4760
    1 Канадский доллар 1.3718
    1 Кувейтский динар 5.6405
    1 Казахстанский тенге 0.0050
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3987
    1 Мексиканское песо 0.0952
    1 Молдавский лей 0.0960
    1 Египетский фунт 0.0965
    1 Норвежская крона 0.2179
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4774
    1 Сингапурский доллар 1.2554
    1 Саудовский риал 0.4536
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4109
    1 Турецкая лира 0.4962
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1931
    1 Новый туркменский манат 0.4860
    1 Украинская гривна 0.0666
    100 Японских йен 1.5555
    1 Новозеландский доллар 1.2196
    Золото (1 унция) 2273,2759
    Серебро (1 унция) 30,4133
    Платина (1 унция) 1714,9482
    Палладий (1 унция) 1667,9921
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