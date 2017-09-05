Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2017)

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,23% - до 2,0251 маната, курс рубля повысился на 1,03%, составив 0,0294 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7010
|1 Евро
|2.0251
|1 Российский рубль
|0.0294
|1 Австралийский доллар
|1.3544
|1 Аргентинское песо
|0.0985
|1 Белорусский рубль
|0.8834
|1 Бразильский реал
|0.5418
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4631
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1314
|100 Вон Республики Корея
|0.1502
|1 Чешская крона
|0.0777
|100 Чилийских песо
|0.2724
|1 Китайский юань
|0.2601
|1 Датская крона
|0.2723
|1 Грузинский лари
|0.6915
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2000
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.2137
|1 Швейцарский франк
|1.7797
|1 Израильский шекель
|0.4760
|1 Канадский доллар
|1.3718
|1 Кувейтский динар
|5.6405
|1 Казахстанский тенге
|0.0050
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3987
|1 Мексиканское песо
|0.0952
|1 Молдавский лей
|0.0960
|1 Египетский фунт
|0.0965
|1 Норвежская крона
|0.2179
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4774
|1 Сингапурский доллар
|1.2554
|1 Саудовский риал
|0.4536
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4109
|1 Турецкая лира
|0.4962
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4860
|1 Украинская гривна
|0.0666
|100 Японских йен
|1.5555
|1 Новозеландский доллар
|1.2196
|Золото (1 унция)
|2273,2759
|Серебро (1 унция)
|30,4133
|Платина (1 унция)
|1714,9482
|Палладий (1 унция)
|1667,9921
Namiq HüseynovАвтор новости
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