Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2017)

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Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7010 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату упал на 0,23% - до 2,0251 маната, курс рубля повысился на 1,03%, составив 0,0294 маната.