Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2016)

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,25% - до 1,8281 маната. Курс рубля вырос на 1,21% и составил 0,0251 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6362
|1 Евро
|1.8281
|1 Российский рубль
|0.0251
|1 Австралийский доллар
|1.2437
|1 Аргентинское песо
|0.1092
|1 Белорусский рубль
|0.8325
|1 Бразильский реал
|0.5025
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4455
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1133
|100 Вон Республики Корея
|0.1479
|1 Чешская крона
|0.0677
|100 Чилийских песо
|0.2436
|1 Китайский юань
|0.2450
|1 Датская крона
|0.2457
|1 Грузинский лари
|0.7153
|1 Гонконгский доллар
|0.2110
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1799
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1911
|1 Швейцарский франк
|1.6714
|1 Израильский шекель
|0.4348
|1 Канадский доллар
|1.2628
|1 Кувейтский динар
|5.4215
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1086
|1 Малазийский ринггит
|0.4018
|1 Мексиканское песо
|0.0884
|1 Молдавский лей
|0.0829
|1 Египетский фунт
|0.1843
|1 Норвежская крона
|0.1974
|100 Узбекских сум
|0.0548
|1 Польский злотый
|0.4191
|1 Сингапурский доллар
|1.2049
|1 Саудовский риал
|0.4363
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2859
|1 Турецкая лира
|0.5552
|1 Тайваньский доллар
|0.0519
|1 Таджикский сомони
|0.2080
|1 Новый туркменский манат
|0.4681
|1 Украинская гривна
|0.0613
|100 Японских йен
|1.5799
|1 Новозеландский доллар
|1.2000
|Золото (1 унция)
|2167,4741
|Серебро (1 унция)
|31,5950
|Платина (1 унция)
|1721,2824
|Палладий (1 унция)
|1096,2540
Tural İbadlıАвтор новости