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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2016)

    1 доллар США - 1,6362 маната

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,25% - до 1,8281 маната. Курс рубля вырос на 1,21% и составил 0,0251 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6362
    1 Евро 1.8281
    1 Российский рубль 0.0251
    1 Австралийский доллар 1.2437
    1 Аргентинское песо 0.1092
    1 Белорусский рубль 0.8325
    1 Бразильский реал 0.5025
    1 Дирхам ОАЭ 0.4455
    1 Южноафриканский рэнд 0.1133
    100 Вон Республики Корея 0.1479
    1 Чешская крона 0.0677
    100 Чилийских песо 0.2436
    1 Китайский юань 0.2450
    1 Датская крона 0.2457
    1 Грузинский лари 0.7153
    1 Гонконгский доллар 0.2110
    1 Индийская рупия 0.0246
    1 Английский фунт стерлингов 2.1799
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1911
    1 Швейцарский франк 1.6714
    1 Израильский шекель 0.4348
    1 Канадский доллар 1.2628
    1 Кувейтский динар 5.4215
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1086
    1 Малазийский ринггит 0.4018
    1 Мексиканское песо 0.0884
    1 Молдавский лей 0.0829
    1 Египетский фунт 0.1843
    1 Норвежская крона 0.1974
    100 Узбекских сум 0.0548
    1 Польский злотый 0.4191
    1 Сингапурский доллар 1.2049
    1 Саудовский риал 0.4363
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2859
    1 Турецкая лира 0.5552
    1 Тайваньский доллар 0.0519
    1 Таджикский сомони 0.2080
    1 Новый туркменский манат 0.4681
    1 Украинская гривна 0.0613
    100 Японских йен 1.5799
    1 Новозеландский доллар 1.2000
    Золото (1 унция) 2167,4741
    Серебро (1 унция) 31,5950
    Платина (1 унция) 1721,2824
    Палладий (1 унция) 1096,2540
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