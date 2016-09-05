Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.09.2016)

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,6362 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,25% - до 1,8281 маната. Курс рубля вырос на 1,21% и составил 0,0251 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6362 1 Евро 1.8281 1 Российский рубль 0.0251 1 Австралийский доллар 1.2437 1 Аргентинское песо 0.1092 1 Белорусский рубль 0.8325 1 Бразильский реал 0.5025 1 Дирхам ОАЭ 0.4455 1 Южноафриканский рэнд 0.1133 100 Вон Республики Корея 0.1479 1 Чешская крона 0.0677 100 Чилийских песо 0.2436 1 Китайский юань 0.2450 1 Датская крона 0.2457 1 Грузинский лари 0.7153 1 Гонконгский доллар 0.2110 1 Индийская рупия 0.0246 1 Английский фунт стерлингов 2.1799 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1911 1 Швейцарский франк 1.6714 1 Израильский шекель 0.4348 1 Канадский доллар 1.2628 1 Кувейтский динар 5.4215 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1086 1 Малазийский ринггит 0.4018 1 Мексиканское песо 0.0884 1 Молдавский лей 0.0829 1 Египетский фунт 0.1843 1 Норвежская крона 0.1974 100 Узбекских сум 0.0548 1 Польский злотый 0.4191 1 Сингапурский доллар 1.2049 1 Саудовский риал 0.4363 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2859 1 Турецкая лира 0.5552 1 Тайваньский доллар 0.0519 1 Таджикский сомони 0.2080 1 Новый туркменский манат 0.4681 1 Украинская гривна 0.0613 100 Японских йен 1.5799 1 Новозеландский доллар 1.2000 Золото (1 унция) 2167,4741 Серебро (1 унция) 31,5950 Платина (1 унция) 1721,2824 Палладий (1 унция) 1096,2540