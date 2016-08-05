Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2016)

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5980 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,7797 маната. Курс рубля повысился на 0,83% и составил 0,0242 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5980
|1 Евро
|1.7797
|1 Российский рубль
|0.0242
|1 Австралийский доллар
|1.2238
|1 Аргентинское песо
|0.1076
|1 Белорусский рубль
|0.8018
|1 Бразильский реал
|0.5009
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4351
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1166
|100 Вон Республики Корея
|0.1439
|1 Чешская крона
|0.0659
|100 Чилийских песо
|0.2434
|1 Китайский юань
|0.2405
|1 Датская крона
|0.2393
|1 Грузинский лари
|0.6763
|1 Гонконгский доллар
|0.2061
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0989
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1876
|1 Швейцарский франк
|1.6408
|1 Израильский шекель
|0.4175
|1 Канадский доллар
|1.2269
|1 Кувейтский динар
|5.2958
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0234
|100 Ливанских фунтов
|0.1060
|1 Малазийский ринггит
|0.3960
|1 Мексиканское песо
|0.0846
|1 Молдавский лей
|0.0811
|1 Египетский фунт
|0.1800
|1 Норвежская крона
|0.1895
|100 Узбекских сум
|0.0539
|1 Польский злотый
|0.4149
|1 Сингапурский доллар
|1.1916
|1 Саудовский риал
|0.4261
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2336
|1 Турецкая лира
|0.5309
|1 Тайваньский доллар
|0.0507
|1 Таджикский сомони
|0.2030
|1 Новый туркменский манат
|0.4756
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5798
|1 Новозеландский доллар
|1.1502
|Золото (1 унция)
|2177,6745
|Серебро (1 унция)
|32,4873
|Платина (1 унция)
|1848,8860
|Палладий (1 унция)
|1136,1780
Namiq HüseynovАвтор новости
Поделиться в Facebook