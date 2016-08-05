Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2016)

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5980 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,7797 маната. Курс рубля повысился на 0,83% и составил 0,0242 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5980 1 Евро 1.7797 1 Российский рубль 0.0242 1 Австралийский доллар 1.2238 1 Аргентинское песо 0.1076 1 Белорусский рубль 0.8018 1 Бразильский реал 0.5009 1 Дирхам ОАЭ 0.4351 1 Южноафриканский рэнд 0.1166 100 Вон Республики Корея 0.1439 1 Чешская крона 0.0659 100 Чилийских песо 0.2434 1 Китайский юань 0.2405 1 Датская крона 0.2393 1 Грузинский лари 0.6763 1 Гонконгский доллар 0.2061 1 Индийская рупия 0.0239 1 Английский фунт стерлингов 2.0989 100 Индонезийских рупий 0.0122 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1876 1 Швейцарский франк 1.6408 1 Израильский шекель 0.4175 1 Канадский доллар 1.2269 1 Кувейтский динар 5.2958 1 Казахстанский тенге 0.0046 1 Киргизский сом 0.0234 100 Ливанских фунтов 0.1060 1 Малазийский ринггит 0.3960 1 Мексиканское песо 0.0846 1 Молдавский лей 0.0811 1 Египетский фунт 0.1800 1 Норвежская крона 0.1895 100 Узбекских сум 0.0539 1 Польский злотый 0.4149 1 Сингапурский доллар 1.1916 1 Саудовский риал 0.4261 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2336 1 Турецкая лира 0.5309 1 Тайваньский доллар 0.0507 1 Таджикский сомони 0.2030 1 Новый туркменский манат 0.4756 1 Украинская гривна 0.0645 100 Японских йен 1.5798 1 Новозеландский доллар 1.1502 Золото (1 унция) 2177,6745 Серебро (1 унция) 32,4873 Платина (1 унция) 1848,8860 Палладий (1 унция) 1136,1780