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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.08.2016)

    1 доллар США - 1,5980 маната

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5980 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,12% и составил 1,7797 маната. Курс рубля повысился на 0,83% и составил 0,0242 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5980
    1 Евро 1.7797
    1 Российский рубль 0.0242
    1 Австралийский доллар 1.2238
    1 Аргентинское песо 0.1076
    1 Белорусский рубль 0.8018
    1 Бразильский реал 0.5009
    1 Дирхам ОАЭ 0.4351
    1 Южноафриканский рэнд 0.1166
    100 Вон Республики Корея 0.1439
    1 Чешская крона 0.0659
    100 Чилийских песо 0.2434
    1 Китайский юань 0.2405
    1 Датская крона 0.2393
    1 Грузинский лари 0.6763
    1 Гонконгский доллар 0.2061
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 2.0989
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1876
    1 Швейцарский франк 1.6408
    1 Израильский шекель 0.4175
    1 Канадский доллар 1.2269
    1 Кувейтский динар 5.2958
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0234
    100 Ливанских фунтов 0.1060
    1 Малазийский ринггит 0.3960
    1 Мексиканское песо 0.0846
    1 Молдавский лей 0.0811
    1 Египетский фунт 0.1800
    1 Норвежская крона 0.1895
    100 Узбекских сум 0.0539
    1 Польский злотый 0.4149
    1 Сингапурский доллар 1.1916
    1 Саудовский риал 0.4261
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2336
    1 Турецкая лира 0.5309
    1 Тайваньский доллар 0.0507
    1 Таджикский сомони 0.2030
    1 Новый туркменский манат 0.4756
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5798
    1 Новозеландский доллар 1.1502
    Золото (1 унция) 2177,6745
    Серебро (1 унция) 32,4873
    Платина (1 унция) 1848,8860
    Палладий (1 унция) 1136,1780
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