Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2017)

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,42% - до 1,9177 маната, курс рубля - на 0,33% - до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7021
|1 Евро
|1.9177
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.2688
|1 Аргентинское песо
|0.1061
|1 Белорусский рубль
|0.9127
|1 Бразильский реал
|0.5243
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4633
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1325
|100 Вон Республики Корея
|0.1522
|1 Чешская крона
|0.0728
|100 Чилийских песо
|0.2539
|1 Китайский юань
|0.2502
|1 Датская крона
|0.2578
|1 Грузинский лари
|0.6999
|1 Гонконгский доллар
|0.2185
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1906
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1972
|1 Швейцарский франк
|1.7651
|1 Израильский шекель
|0.4796
|1 Канадский доллар
|1.2625
|1 Кувейтский динар
|5.6082
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0250
|100 Ливанских фунтов
|0.1129
|1 Малазийский ринггит
|0.3989
|1 Мексиканское песо
|0.0916
|1 Молдавский лей
|0.0933
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.2023
|100 Узбекских сум
|0.0443
|1 Польский злотый
|0.4584
|1 Сингапурский доллар
|1.2318
|1 Саудовский риал
|0.4538
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3545
|1 Турецкая лира
|0.4853
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1934
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.5390
|1 Новозеландский доллар
|1.2116
|Золото (1 унция)
|2170,0924
|Серебро (1 унция)
|29,8038
|Платина (1 унция)
|1586,3572
|Палладий (1 унция)
|1424,6577
Namiq HüseynovАвтор новости
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