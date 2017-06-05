 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2017)

    1 Доллар США - 1,7021 маната

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,42% - до 1,9177 маната, курс рубля - на 0,33% - до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7021
    1 Евро 1.9177
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.2688
    1 Аргентинское песо 0.1061
    1 Белорусский рубль 0.9127
    1 Бразильский реал 0.5243
    1 Дирхам ОАЭ 0.4633
    1 Южноафриканский рэнд 0.1325
    100 Вон Республики Корея 0.1522
    1 Чешская крона 0.0728
    100 Чилийских песо 0.2539
    1 Китайский юань 0.2502
    1 Датская крона 0.2578
    1 Грузинский лари 0.6999
    1 Гонконгский доллар 0.2185
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1906
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1972
    1 Швейцарский франк 1.7651
    1 Израильский шекель 0.4796
    1 Канадский доллар 1.2625
    1 Кувейтский динар 5.6082
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0250
    100 Ливанских фунтов 0.1129
    1 Малазийский ринггит 0.3989
    1 Мексиканское песо 0.0916
    1 Молдавский лей 0.0933
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.2023
    100 Узбекских сум 0.0443
    1 Польский злотый 0.4584
    1 Сингапурский доллар 1.2318
    1 Саудовский риал 0.4538
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3545
    1 Турецкая лира 0.4853
    1 Тайваньский доллар 0.0566
    1 Таджикский сомони 0.1934
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.5390
    1 Новозеландский доллар 1.2116
    Золото (1 унция) 2170,0924
    Серебро (1 унция) 29,8038
    Платина (1 унция) 1586,3572
    Палладий (1 унция) 1424,6577
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi