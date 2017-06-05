Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.06.2017)

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7021 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,42% - до 1,9177 маната, курс рубля - на 0,33% - до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7021 1 Евро 1.9177 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.2688 1 Аргентинское песо 0.1061 1 Белорусский рубль 0.9127 1 Бразильский реал 0.5243 1 Дирхам ОАЭ 0.4633 1 Южноафриканский рэнд 0.1325 100 Вон Республики Корея 0.1522 1 Чешская крона 0.0728 100 Чилийских песо 0.2539 1 Китайский юань 0.2502 1 Датская крона 0.2578 1 Грузинский лари 0.6999 1 Гонконгский доллар 0.2185 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1906 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1972 1 Швейцарский франк 1.7651 1 Израильский шекель 0.4796 1 Канадский доллар 1.2625 1 Кувейтский динар 5.6082 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0250 100 Ливанских фунтов 0.1129 1 Малазийский ринггит 0.3989 1 Мексиканское песо 0.0916 1 Молдавский лей 0.0933 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.2023 100 Узбекских сум 0.0443 1 Польский злотый 0.4584 1 Сингапурский доллар 1.2318 1 Саудовский риал 0.4538 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3545 1 Турецкая лира 0.4853 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1934 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.5390 1 Новозеландский доллар 1.2116 Золото (1 унция) 2170,0924 Серебро (1 унция) 29,8038 Платина (1 унция) 1586,3572 Палладий (1 унция) 1424,6577