Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.05.2017)

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату повысился на 0,01% и составил 1,7026 маната. Как сообщает Report, курс евро вырос на 0,83% - до 1,8702 маната. Курс рубля снизился на 2,26% - до 0,0290 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7026
|1 Евро
|1.8702
|1 Российский рубль
|0.0290
|1 Австралийский доллар
|1.2563
|1 Аргентинское песо
|0.1110
|1 Белорусский рубль
|0.9028
|1 Бразильский реал
|0.5340
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4636
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1245
|100 Вон Республики Корея
|0.1495
|1 Чешская крона
|0.0697
|100 Чилийских песо
|0.2522
|1 Китайский юань
|0.2469
|1 Датская крона
|0.2515
|1 Грузинский лари
|0.6972
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1996
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1925
|1 Швейцарский франк
|1.7255
|1 Израильский шекель
|0.4721
|1 Канадский доллар
|1.2349
|1 Кувейтский динар
|5.5942
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0251
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3925
|1 Мексиканское песо
|0.0891
|1 Молдавский лей
|0.0897
|1 Египетский фунт
|0.0937
|1 Норвежская крона
|0.1953
|100 Узбекских сум
|0.0456
|1 Польский злотый
|0.4421
|1 Сингапурский доллар
|1.2137
|1 Саудовский риал
|0.4540
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3307
|1 Турецкая лира
|0.4782
|1 Тайваньский доллар
|0.0564
|1 Таджикский сомони
|0.1931
|1 Новый туркменский манат
|0.4872
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5174
|1 Новозеландский доллар
|1.1685
|Золото (1 унция)
|2091,5590
|Серебро (1 унция)
|27,8375
|Платина (1 унция)
|1527,2322
|Палладий (1 унция)
|1355,2696
Tural İbadlıАвтор новости