Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12% - до 1,9086 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7000 1 Евро 1.9086 1 Российский рубль 0.0260 1 Австралийский доллар 1.2113 1 Аргентинское песо 0.0392 1 Белорусский рубль 0.7917 1 Бразильский реал 0.4406 1 Дирхам ОАЭ 0.4628 1 Южноафриканский рэнд 0.1204 100 Вон Республики Корея 0.1496 1 Чешская крона 0.0744 100 Чилийских песо 0.2554 1 Китайский юань 0.2532 1 Датская крона 0.2557 1 Грузинский лари 0.6320 1 Гонконгский доллар 0.2166 1 Индийская рупия 0.0246 1 Британский фунт стерлингов 2.2262 100 Индонезийских рупий 0.0120 100 Иранских риалов 0.0040 1 Шведская крона 0.1833 1 Швейцарский франк 1.6999 1 Израильский шекель 0.4743 1 Канадский доллар 1.2726 1 Кувейтский динар 5.5826 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0239 100 Ливанских фунтов 0.1125 1 Малазийский ринггит 0.4165 1 Мексиканское песо 0.0888 1 Молдавский лей 0.0976 1 Египетский фунт 0.0982 1 Норвежская крона 0.1977 100 Узбекских сум 0.0203 1 Польский злотый 0.4450 1 Сингапурский доллар 1.2554 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3595 1 Турецкая лира 0.3025 1 Тайваньский доллар 0.0552 1 Таджикский сомони 0.1801 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0633 100 Японских йен 1.5219 1 Новозеландский доллар 1.1487 Золото (1 унция) 2192.1840 Серебро (1 унция) 25.7333 Платина (1 унция) 1513.6630 Палладий (1 унция) 2335.5280