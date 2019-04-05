Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12% - до 1,9086 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0260 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9086
|1 Российский рубль
|0.0260
|1 Австралийский доллар
|1.2113
|1 Аргентинское песо
|0.0392
|1 Белорусский рубль
|0.7917
|1 Бразильский реал
|0.4406
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1204
|100 Вон Республики Корея
|0.1496
|1 Чешская крона
|0.0744
|100 Чилийских песо
|0.2554
|1 Китайский юань
|0.2532
|1 Датская крона
|0.2557
|1 Грузинский лари
|0.6320
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0246
|1 Британский фунт стерлингов
|2.2262
|100 Индонезийских рупий
|0.0120
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1833
|1 Швейцарский франк
|1.6999
|1 Израильский шекель
|0.4743
|1 Канадский доллар
|1.2726
|1 Кувейтский динар
|5.5826
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0239
|100 Ливанских фунтов
|0.1125
|1 Малазийский ринггит
|0.4165
|1 Мексиканское песо
|0.0888
|1 Молдавский лей
|0.0976
|1 Египетский фунт
|0.0982
|1 Норвежская крона
|0.1977
|100 Узбекских сум
|0.0203
|1 Польский злотый
|0.4450
|1 Сингапурский доллар
|1.2554
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3595
|1 Турецкая лира
|0.3025
|1 Тайваньский доллар
|0.0552
|1 Таджикский сомони
|0.1801
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0633
|100 Японских йен
|1.5219
|1 Новозеландский доллар
|1.1487
|Золото (1 унция)
|2192.1840
|Серебро (1 унция)
|25.7333
|Платина (1 унция)
|1513.6630
|Палладий (1 унция)
|2335.5280
Vüsal NəbiyevАвтор новости