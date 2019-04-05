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Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2019)

По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,12% - до 1,9086 маната, курс рубля – на 0,38% - до 0,0260 маната.

Валюта Курс
1 Доллар США 1.7000
1 Евро 1.9086
1 Российский рубль 0.0260
1 Австралийский доллар 1.2113
1 Аргентинское песо 0.0392
1 Белорусский рубль 0.7917
1 Бразильский реал 0.4406
1 Дирхам ОАЭ 0.4628
1 Южноафриканский рэнд 0.1204
100 Вон Республики Корея 0.1496
1 Чешская крона 0.0744
100 Чилийских песо 0.2554
1 Китайский юань 0.2532
1 Датская крона 0.2557
1 Грузинский лари 0.6320
1 Гонконгский доллар 0.2166
1 Индийская рупия 0.0246
1 Британский фунт стерлингов 2.2262
100 Индонезийских рупий 0.0120
100 Иранских риалов 0.0040
1 Шведская крона 0.1833
1 Швейцарский франк 1.6999
1 Израильский шекель 0.4743
1 Канадский доллар 1.2726
1 Кувейтский динар 5.5826
1 Казахстанский тенге 0.0045
1 Киргизский сом 0.0239
100 Ливанских фунтов 0.1125
1 Малазийский ринггит 0.4165
1 Мексиканское песо 0.0888
1 Молдавский лей 0.0976
1 Египетский фунт 0.0982
1 Норвежская крона 0.1977
100 Узбекских сум 0.0203
1 Польский злотый 0.4450
1 Сингапурский доллар 1.2554
1 Саудовский риал 0.4533
1 СДР (спец. права заимствования) 2.3595
1 Турецкая лира 0.3025
1 Тайваньский доллар 0.0552
1 Таджикский сомони 0.1801
1 Новый туркменский манат 0.4857
1 Украинская гривна 0.0633
100 Японских йен 1.5219
1 Новозеландский доллар 1.1487
Золото (1 унция) 2192.1840
Серебро (1 унция) 25.7333
Платина (1 унция) 1513.6630
Палладий (1 унция) 2335.5280
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