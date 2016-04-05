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    ​Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.04.2016)

    1 доллар США - 1,5165 маната

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,47% и составил 1,5165 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату вырос на 0,52% и составил 1,7271 маната. Курс рубля по отношению к манату снизлся на 0,90% и составил 0,0221 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5165
    1 Евро 1.7271
    1 Российский рубль 0.0221
    1 Австралийский доллар 1.1532
    1 Аргентинское песо 0.1031
    100 Белорусских рублей 0.0075
    1 Бразильский реал 0.4185
    1 Дирхам ОАЭ 0.4229
    1 Южноафриканский рэнд 0.1021
    100 Вон Республики Корея 0.1314
    1 Чешская крона 0.0639
    100 Чилийских песо 0.2262
    1 Китайский юань 0.2344
    1 Датская крона 0.2321
    1 Грузинский лари 0.6681
    1 Гонконгский доллар 0.1955
    1 Индийская рупия 0.0229
    1 Английский фунт стерлингов 2.1611
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1866
    1 Швейцарский франк 1.5812
    1 Израильский шекель 0.4008
    1 Канадский доллар 1.1579
    1 Кувейтский динар 5.0266
    1 Казахстанский тенге 0.0044
    1 Киргизский сом 0.0217
    100 Ливанских фунтов 0.1005
    1 Малазийский ринггит 0.3873
    1 Мексиканское песо 0.0864
    1 Молдавский лей 0.0778
    1 Египетский фунт 0.1727
    1 Норвежская крона 0.1820
    100 Узбекских сум 0.0528
    1 Польский злотый 0.4070
    1 Сингапурский доллар 1.1193
    1 Саудовский риал 0.4044
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1337
    1 Турецкая лира 0.5382
    1 Тайваньский доллар 0.0469
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4333
    1 Украинская гривна 0.0581
    100 Японских йен 1.3697
    1 Новозеландский доллар 1.0311
    Золото (1 унция) 1858,4404
    Серебро (1 унция) 22,9002
    Платина (1 унция) 1439,5073
    Палладий (1 унция) 838,0937

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