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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2018)

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,27%, до 2,1180 маната, курс рубля - на 0,66%, до 0,0301 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7001
    1 Евро 2.1180
    1 Российский рубль 0.0301
    1 Австралийский доллар 1.3478
    1 Аргентинское песо 0.0873
    1 Белорусский рубль 0.8603
    1 Бразильский реал 0.5281
    1 Дирхам ОАЭ 0.4629
    1 Южноафриканский рэнд 0.1413
    100 Вон Республики Корея 0.1560
    1 Чешская крона 0.0839
    100 Чилийских песо 0.2820
    1 Китайский юань 0.2699
    1 Датская крона 0.2846
    1 Грузинский лари 0.6918
    1 Гонконгский доллар 0.2173
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.3999
    100 Индонезийских рупий 0.0126
    100 Иранских риалов 0.0038
    1 Шведская крона 0.2151
    1 Швейцарский франк 1.8268
    1 Израильский шекель 0.4928
    1 Канадский доллар 1.3692
    1 Кувейтский динар 5.6741
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0248
    100 Ливанских фунтов 0.1127
    1 Малазийский ринггит 0.4363
    1 Мексиканское песо 0.0914
    1 Молдавский лей 0.1009
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2195
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.5081
    1 Сингапурский доллар 1.2908
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4783
    1 Турецкая лира 0.4506
    1 Тайваньский доллар 0.0580
    1 Таджикский сомони 0.1927
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0611
    100 Японских йен 1.5455
    1 Новозеландский доллар 1.2412
    Золото (1 унция) 2261,8385
    Серебро (1 унция) 28,3839
    Платина (1 унция) 1681,2459
    Палладий (1 унция) 1766,9309
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