Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2018)

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,27%, до 2,1180 маната, курс рубля - на 0,66%, до 0,0301 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.1180 1 Российский рубль 0.0301 1 Австралийский доллар 1.3478 1 Аргентинское песо 0.0873 1 Белорусский рубль 0.8603 1 Бразильский реал 0.5281 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1413 100 Вон Республики Корея 0.1560 1 Чешская крона 0.0839 100 Чилийских песо 0.2820 1 Китайский юань 0.2699 1 Датская крона 0.2846 1 Грузинский лари 0.6918 1 Гонконгский доллар 0.2173 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.3999 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0038 1 Шведская крона 0.2151 1 Швейцарский франк 1.8268 1 Израильский шекель 0.4928 1 Канадский доллар 1.3692 1 Кувейтский динар 5.6741 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0248 100 Ливанских фунтов 0.1127 1 Малазийский ринггит 0.4363 1 Мексиканское песо 0.0914 1 Молдавский лей 0.1009 1 Египетский фунт 0.0964 1 Норвежская крона 0.2195 100 Узбекских сум 0.0208 1 Польский злотый 0.5081 1 Сингапурский доллар 1.2908 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4783 1 Турецкая лира 0.4506 1 Тайваньский доллар 0.0580 1 Таджикский сомони 0.1927 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0611 100 Японских йен 1.5455 1 Новозеландский доллар 1.2412 Золото (1 унция) 2261,8385 Серебро (1 унция) 28,3839 Платина (1 унция) 1681,2459 Палладий (1 унция) 1766,9309