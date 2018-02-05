Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.02.2018)

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,27%, до 2,1180 маната, курс рубля - на 0,66%, до 0,0301 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.1180
|1 Российский рубль
|0.0301
|1 Австралийский доллар
|1.3478
|1 Аргентинское песо
|0.0873
|1 Белорусский рубль
|0.8603
|1 Бразильский реал
|0.5281
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1413
|100 Вон Республики Корея
|0.1560
|1 Чешская крона
|0.0839
|100 Чилийских песо
|0.2820
|1 Китайский юань
|0.2699
|1 Датская крона
|0.2846
|1 Грузинский лари
|0.6918
|1 Гонконгский доллар
|0.2173
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3999
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0038
|1 Шведская крона
|0.2151
|1 Швейцарский франк
|1.8268
|1 Израильский шекель
|0.4928
|1 Канадский доллар
|1.3692
|1 Кувейтский динар
|5.6741
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0248
|100 Ливанских фунтов
|0.1127
|1 Малазийский ринггит
|0.4363
|1 Мексиканское песо
|0.0914
|1 Молдавский лей
|0.1009
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2195
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.5081
|1 Сингапурский доллар
|1.2908
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4783
|1 Турецкая лира
|0.4506
|1 Тайваньский доллар
|0.0580
|1 Таджикский сомони
|0.1927
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0611
|100 Японских йен
|1.5455
|1 Новозеландский доллар
|1.2412
|Золото (1 унция)
|2261,8385
|Серебро (1 унция)
|28,3839
|Платина (1 унция)
|1681,2459
|Палладий (1 унция)
|1766,9309
Tural İbadlıАвтор новости
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