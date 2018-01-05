Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2018)

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,47% - до 2,0527 маната, курс рубля повысился на 0,34%, до 0,0298 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0527
|1 Российский рубль
|0.0298
|1 Австралийский доллар
|1.3360
|1 Аргентинское песо
|0.0913
|1 Белорусский рубль
|0.8535
|1 Бразильский реал
|0.5262
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1382
|100 Вон Республики Корея
|0.1601
|1 Чешская крона
|0.0804
|100 Чилийских песо
|0.2809
|1 Китайский юань
|0.2624
|1 Датская крона
|0.2757
|1 Грузинский лари
|0.6564
|1 Гонконгский доллар
|0.2174
|1 Индийская рупия
|0.0268
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3065
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.2091
|1 Швейцарский франк
|1.7449
|1 Израильский шекель
|0.4933
|1 Канадский доллар
|1.3617
|1 Кувейтский динар
|5.6388
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4257
|1 Мексиканское песо
|0.0880
|1 Молдавский лей
|0.0994
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2110
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4955
|1 Сингапурский доллар
|1.2816
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4274
|1 Турецкая лира
|0.4534
|1 Тайваньский доллар
|0.0576
|1 Таджикский сомони
|0.1926
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0607
|100 Японских йен
|1.5060
|1 Новозеландский доллар
|1.2174
|Золото (1 унция)
|2247,5492
|Серебро (1 унция)
|29,2721
|Платина (1 унция)
|1638,6414
|Палладий (1 унция)
|1867,9764
Tural İbadlıАвтор новости
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