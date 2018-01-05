Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2018)

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА),сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,47% - до 2,0527 маната, курс рубля повысился на 0,34%, до 0,0298 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0527 1 Российский рубль 0.0298 1 Австралийский доллар 1.3360 1 Аргентинское песо 0.0913 1 Белорусский рубль 0.8535 1 Бразильский реал 0.5262 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1382 100 Вон Республики Корея 0.1601 1 Чешская крона 0.0804 100 Чилийских песо 0.2809 1 Китайский юань 0.2624 1 Датская крона 0.2757 1 Грузинский лари 0.6564 1 Гонконгский доллар 0.2174 1 Индийская рупия 0.0268 1 Английский фунт стерлингов 2.3065 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0041 1 Шведская крона 0.2091 1 Швейцарский франк 1.7449 1 Израильский шекель 0.4933 1 Канадский доллар 1.3617 1 Кувейтский динар 5.6388 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0247 100 Ливанских фунтов 0.1124 1 Малазийский ринггит 0.4257 1 Мексиканское песо 0.0880 1 Молдавский лей 0.0994 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2110 100 Узбекских сум 0.0209 1 Польский злотый 0.4955 1 Сингапурский доллар 1.2816 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4274 1 Турецкая лира 0.4534 1 Тайваньский доллар 0.0576 1 Таджикский сомони 0.1926 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0607 100 Японских йен 1.5060 1 Новозеландский доллар 1.2174 Золото (1 унция) 2247,5492 Серебро (1 унция) 29,2721 Платина (1 унция) 1638,6414 Палладий (1 унция) 1867,9764