Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2017)

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7707 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,8638 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7707 1 Евро 1.8638 1 Российский рубль 0.0293 1 Австралийский доллар 1.2925 1 Аргентинское песо 0.1101 1 Белорусский рубль 0.8991 1 Бразильский реал 0.5505 1 Дирхам ОАЭ 0.4822 1 Южноафриканский рэнд 0.1303 100 Вон Республики Корея 0.1485 1 Чешская крона 0.0690 100 Чилийских песо 0.2638 1 Китайский юань 0.2558 1 Датская крона 0.2507 1 Грузинский лари 0.6564 1 Гонконгский доллар 0.2283 1 Индийская рупия 0.0261 1 Английский фунт стерлингов 2.1841 100 Индонезийских рупий 0.0133 100 Иранских риалов 0.0045 1 Шведская крона 0.1951 1 Швейцарский франк 1.7385 1 Израильский шекель 0.4588 1 Канадский доллар 1.3333 1 Кувейтский динар 5.7900 1 Казахстанский тенге 0.0053 1 Киргизский сом 0.0256 100 Ливанских фунтов 0.1174 1 Малазийский ринггит 0.3946 1 Мексиканское песо 0.0825 1 Молдавский лей 0.0881 1 Египетский фунт 0.0972 1 Норвежская крона 0.2066 100 Узбекских сум 0.0552 1 Польский злотый 0.4269 1 Сингапурский доллар 1.2327 1 Саудовский риал 0.4721 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3729 1 Турецкая лира 0.4967 1 Тайваньский доллар 0.0553 1 Таджикский сомони 0.2247 1 Новый туркменский манат 0.5061 1 Украинская гривна 0.0664 100 Японских йен 1.5212 1 Новозеландский доллар 1.2379 Золото (1 унция) 2061,5375 Серебро (1 унция) 29,3405 Платина (1 унция) 1678,6236 Палладий (1 унция) 1306,7766