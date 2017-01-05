Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2017)

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Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7707 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,8638 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7707
|1 Евро
|1.8638
|1 Российский рубль
|0.0293
|1 Австралийский доллар
|1.2925
|1 Аргентинское песо
|0.1101
|1 Белорусский рубль
|0.8991
|1 Бразильский реал
|0.5505
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4822
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1303
|100 Вон Республики Корея
|0.1485
|1 Чешская крона
|0.0690
|100 Чилийских песо
|0.2638
|1 Китайский юань
|0.2558
|1 Датская крона
|0.2507
|1 Грузинский лари
|0.6564
|1 Гонконгский доллар
|0.2283
|1 Индийская рупия
|0.0261
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1841
|100 Индонезийских рупий
|0.0133
|100 Иранских риалов
|0.0045
|1 Шведская крона
|0.1951
|1 Швейцарский франк
|1.7385
|1 Израильский шекель
|0.4588
|1 Канадский доллар
|1.3333
|1 Кувейтский динар
|5.7900
|1 Казахстанский тенге
|0.0053
|1 Киргизский сом
|0.0256
|100 Ливанских фунтов
|0.1174
|1 Малазийский ринггит
|0.3946
|1 Мексиканское песо
|0.0825
|1 Молдавский лей
|0.0881
|1 Египетский фунт
|0.0972
|1 Норвежская крона
|0.2066
|100 Узбекских сум
|0.0552
|1 Польский злотый
|0.4269
|1 Сингапурский доллар
|1.2327
|1 Саудовский риал
|0.4721
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3729
|1 Турецкая лира
|0.4967
|1 Тайваньский доллар
|0.0553
|1 Таджикский сомони
|0.2247
|1 Новый туркменский манат
|0.5061
|1 Украинская гривна
|0.0664
|100 Японских йен
|1.5212
|1 Новозеландский доллар
|1.2379
|Золото (1 унция)
|2061,5375
|Серебро (1 унция)
|29,3405
|Платина (1 унция)
|1678,6236
|Палладий (1 унция)
|1306,7766
Tural İbadlıАвтор новости