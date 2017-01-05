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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.01.2017)

    1 Доллар США - 1,7707 маната

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился и остался на уровне 1,7707 маната. Как сообщает Report, курс евро упал на 0,03% - до 1,8638 маната. Курс рубля не изменился, оставшись на уровне 0,0293 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7707
    1 Евро 1.8638
    1 Российский рубль 0.0293
    1 Австралийский доллар 1.2925
    1 Аргентинское песо 0.1101
    1 Белорусский рубль 0.8991
    1 Бразильский реал 0.5505
    1 Дирхам ОАЭ 0.4822
    1 Южноафриканский рэнд 0.1303
    100 Вон Республики Корея 0.1485
    1 Чешская крона 0.0690
    100 Чилийских песо 0.2638
    1 Китайский юань 0.2558
    1 Датская крона 0.2507
    1 Грузинский лари 0.6564
    1 Гонконгский доллар 0.2283
    1 Индийская рупия 0.0261
    1 Английский фунт стерлингов 2.1841
    100 Индонезийских рупий 0.0133
    100 Иранских риалов 0.0045
    1 Шведская крона 0.1951
    1 Швейцарский франк 1.7385
    1 Израильский шекель 0.4588
    1 Канадский доллар 1.3333
    1 Кувейтский динар 5.7900
    1 Казахстанский тенге 0.0053
    1 Киргизский сом 0.0256
    100 Ливанских фунтов 0.1174
    1 Малазийский ринггит 0.3946
    1 Мексиканское песо 0.0825
    1 Молдавский лей 0.0881
    1 Египетский фунт 0.0972
    1 Норвежская крона 0.2066
    100 Узбекских сум 0.0552
    1 Польский злотый 0.4269
    1 Сингапурский доллар 1.2327
    1 Саудовский риал 0.4721
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3729
    1 Турецкая лира 0.4967
    1 Тайваньский доллар 0.0553
    1 Таджикский сомони 0.2247
    1 Новый туркменский манат 0.5061
    1 Украинская гривна 0.0664
    100 Японских йен 1.5212
    1 Новозеландский доллар 1.2379
    Золото (1 унция) 2061,5375
    Серебро (1 унция) 29,3405
    Платина (1 унция) 1678,6236
    Палладий (1 унция) 1306,7766
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