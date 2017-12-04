Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2017)

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,34% - до 2,0181 маната, курс рубля – на 0,69%, до 0,0289 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7001
|1 Евро
|2.0181
|1 Российский рубль
|0.0289
|1 Австралийский доллар
|1.2916
|1 Аргентинское песо
|0.0987
|1 Белорусский рубль
|0.8445
|1 Бразильский реал
|0.5219
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4629
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1234
|100 Вон Республики Корея
|0.1561
|1 Чешская крона
|0.0790
|100 Чилийских песо
|0.2627
|1 Китайский юань
|0.2570
|1 Датская крона
|0.2712
|1 Грузинский лари
|0.6289
|1 Гонконгский доллар
|0.2176
|1 Индийская рупия
|0.0264
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2894
|100 Индонезийских рупий
|0.0126
|100 Иранских риалов
|0.0042
|1 Шведская крона
|0.2029
|1 Швейцарский франк
|1.7305
|1 Израильский шекель
|0.4878
|1 Канадский доллар
|1.3370
|1 Кувейтский динар
|5.6348
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0244
|100 Ливанских фунтов
|0.1123
|1 Малазийский ринггит
|0.4166
|1 Мексиканское песо
|0.0910
|1 Молдавский лей
|0.0988
|1 Египетский фунт
|0.0961
|1 Норвежская крона
|0.2049
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4796
|1 Сингапурский доллар
|1.2603
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4118
|1 Турецкая лира
|0.4327
|1 Тайваньский доллар
|0.0566
|1 Таджикский сомони
|0.1930
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0628
|100 Японских йен
|1.5074
|1 Новозеландский доллар
|1.1650
|Золото (1 унция)
|2166,9305
|Серебро (1 унция)
|27,8391
|Платина (1 унция)
|1591,9056
|Палладий (1 унция)
|1740,0779
Economic DepartmentАвтор новости