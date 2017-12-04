Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.12.2017)

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7001 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,34% - до 2,0181 маната, курс рубля – на 0,69%, до 0,0289 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7001 1 Евро 2.0181 1 Российский рубль 0.0289 1 Австралийский доллар 1.2916 1 Аргентинское песо 0.0987 1 Белорусский рубль 0.8445 1 Бразильский реал 0.5219 1 Дирхам ОАЭ 0.4629 1 Южноафриканский рэнд 0.1234 100 Вон Республики Корея 0.1561 1 Чешская крона 0.0790 100 Чилийских песо 0.2627 1 Китайский юань 0.2570 1 Датская крона 0.2712 1 Грузинский лари 0.6289 1 Гонконгский доллар 0.2176 1 Индийская рупия 0.0264 1 Английский фунт стерлингов 2.2894 100 Индонезийских рупий 0.0126 100 Иранских риалов 0.0042 1 Шведская крона 0.2029 1 Швейцарский франк 1.7305 1 Израильский шекель 0.4878 1 Канадский доллар 1.3370 1 Кувейтский динар 5.6348 1 Казахстанский тенге 0.0051 1 Киргизский сом 0.0244 100 Ливанских фунтов 0.1123 1 Малазийский ринггит 0.4166 1 Мексиканское песо 0.0910 1 Молдавский лей 0.0988 1 Египетский фунт 0.0961 1 Норвежская крона 0.2049 100 Узбекских сум 0.0210 1 Польский злотый 0.4796 1 Сингапурский доллар 1.2603 1 Саудовский риал 0.4533 1 СДР (спец. права заимствования) 2.4118 1 Турецкая лира 0.4327 1 Тайваньский доллар 0.0566 1 Таджикский сомони 0.1930 1 Новый туркменский манат 0.4857 1 Украинская гривна 0.0628 100 Японских йен 1.5074 1 Новозеландский доллар 1.1650 Золото (1 унция) 2166,9305 Серебро (1 унция) 27,8391 Платина (1 унция) 1591,9056 Палладий (1 унция) 1740,0779