Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2016)

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,64% и составил 1,6596 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,46% - до 1,8413 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0261 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6596
|1 Евро
|1.8413
|1 Российский рубль
|0.0261
|1 Австралийский доллар
|1.2745
|1 Аргентинское песо
|0.1101
|1 Белорусский рубль
|0.8710
|1 Бразильский реал
|0.5092
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4518
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1234
|100 Вон Республики Корея
|0.1454
|1 Чешская крона
|0.0681
|100 Чилийских песо
|0.2547
|1 Китайский юань
|0.2455
|1 Датская крона
|0.2475
|1 Грузинский лари
|0.6788
|1 Гонконгский доллар
|0.2140
|1 Индийская рупия
|0.0249
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0687
|100 Индонезийских рупий
|0.0127
|100 Иранских риалов
|0.0047
|1 Шведская крона
|0.1849
|1 Швейцарский франк
|1.7019
|1 Израильский шекель
|0.4352
|1 Канадский доллар
|1.2390
|1 Кувейтский динар
|5.4908
|1 Казахстанский тенге
|0.0049
|1 Киргизский сом
|0.0241
|100 Ливанских фунтов
|0.1099
|1 Малазийский ринггит
|0.3953
|1 Мексиканское песо
|0.0867
|1 Молдавский лей
|0.0836
|1 Египетский фунт
|0.1088
|1 Норвежская крона
|0.2026
|100 Узбекских сум
|0.0534
|1 Польский злотый
|0.4266
|1 Сингапурский доллар
|1.1989
|1 Саудовский риал
|0.4425
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2959
|1 Турецкая лира
|0.5308
|1 Тайваньский доллар
|0.0528
|1 Таджикский сомони
|0.2118
|1 Новый туркменский манат
|0.4750
|1 Украинская гривна
|0.0648
|100 Японских йен
|1.6101
|1 Новозеландский доллар
|1.2123
|Золото (1 унция)
|2159,1396
|Серебро (1 унция)
|30,2545
|Платина (1 унция)
|1636,3656
|Палладий (1 унция)
|1040,5692
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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