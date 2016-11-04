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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2016)

    1 доллар США - 1,6596 маната

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,64% и составил 1,6596 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,46% - до 1,8413 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0261 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6596
    1 Евро 1.8413
    1 Российский рубль 0.0261
    1 Австралийский доллар 1.2745
    1 Аргентинское песо 0.1101
    1 Белорусский рубль 0.8710
    1 Бразильский реал 0.5092
    1 Дирхам ОАЭ 0.4518
    1 Южноафриканский рэнд 0.1234
    100 Вон Республики Корея 0.1454
    1 Чешская крона 0.0681
    100 Чилийских песо 0.2547
    1 Китайский юань 0.2455
    1 Датская крона 0.2475
    1 Грузинский лари 0.6788
    1 Гонконгский доллар 0.2140
    1 Индийская рупия 0.0249
    1 Английский фунт стерлингов 2.0687
    100 Индонезийских рупий 0.0127
    100 Иранских риалов 0.0047
    1 Шведская крона 0.1849
    1 Швейцарский франк 1.7019
    1 Израильский шекель 0.4352
    1 Канадский доллар 1.2390
    1 Кувейтский динар 5.4908
    1 Казахстанский тенге 0.0049
    1 Киргизский сом 0.0241
    100 Ливанских фунтов 0.1099
    1 Малазийский ринггит 0.3953
    1 Мексиканское песо 0.0867
    1 Молдавский лей 0.0836
    1 Египетский фунт 0.1088
    1 Норвежская крона 0.2026
    100 Узбекских сум 0.0534
    1 Польский злотый 0.4266
    1 Сингапурский доллар 1.1989
    1 Саудовский риал 0.4425
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2959
    1 Турецкая лира 0.5308
    1 Тайваньский доллар 0.0528
    1 Таджикский сомони 0.2118
    1 Новый туркменский манат 0.4750
    1 Украинская гривна 0.0648
    100 Японских йен 1.6101
    1 Новозеландский доллар 1.2123
    Золото (1 унция) 2159,1396
    Серебро (1 унция) 30,2545
    Платина (1 унция) 1636,3656
    Палладий (1 унция) 1040,5692

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