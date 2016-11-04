Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2016)

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,64% и составил 1,6596 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату вырос на 0,46% - до 1,8413 маната. Курс рубля вырос на 0,39%, составив 0,0261 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6596 1 Евро 1.8413 1 Российский рубль 0.0261 1 Австралийский доллар 1.2745 1 Аргентинское песо 0.1101 1 Белорусский рубль 0.8710 1 Бразильский реал 0.5092 1 Дирхам ОАЭ 0.4518 1 Южноафриканский рэнд 0.1234 100 Вон Республики Корея 0.1454 1 Чешская крона 0.0681 100 Чилийских песо 0.2547 1 Китайский юань 0.2455 1 Датская крона 0.2475 1 Грузинский лари 0.6788 1 Гонконгский доллар 0.2140 1 Индийская рупия 0.0249 1 Английский фунт стерлингов 2.0687 100 Индонезийских рупий 0.0127 100 Иранских риалов 0.0047 1 Шведская крона 0.1849 1 Швейцарский франк 1.7019 1 Израильский шекель 0.4352 1 Канадский доллар 1.2390 1 Кувейтский динар 5.4908 1 Казахстанский тенге 0.0049 1 Киргизский сом 0.0241 100 Ливанских фунтов 0.1099 1 Малазийский ринггит 0.3953 1 Мексиканское песо 0.0867 1 Молдавский лей 0.0836 1 Египетский фунт 0.1088 1 Норвежская крона 0.2026 100 Узбекских сум 0.0534 1 Польский злотый 0.4266 1 Сингапурский доллар 1.1989 1 Саудовский риал 0.4425 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2959 1 Турецкая лира 0.5308 1 Тайваньский доллар 0.0528 1 Таджикский сомони 0.2118 1 Новый туркменский манат 0.4750 1 Украинская гривна 0.0648 100 Японских йен 1.6101 1 Новозеландский доллар 1.2123 Золото (1 унция) 2159,1396 Серебро (1 унция) 30,2545 Платина (1 унция) 1636,3656 Палладий (1 унция) 1040,5692