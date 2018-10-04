Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2018)

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,95%, до 1, 9494 маната, курс рубля - на 0,77%, до 0,0258 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9494
|1 Российский рубль
|0.0258
|1 Австралийский доллар
|1.2037
|1 Аргентинское песо
|0.0451
|1 Белорусский рубль
|0.7952
|1 Бразильский реал
|0.4356
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1157
|100 Вон Республики Корея
|0.1505
|1 Чешская крона
|0.0758
|100 Чилийских песо
|0.2572
|1 Китайский юань
|0.2475
|1 Датская крона
|0.2615
|1 Грузинский лари
|0.6495
|1 Гонконгский доллар
|0.2169
|1 Индийская рупия
|0.0230
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1978
|100 Индонезийских рупий
|0.0112
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1875
|1 Швейцарский франк
|1.7131
|1 Израильский шекель
|0.4661
|1 Канадский доллар
|1.3196
|1 Кувейтский динар
|5.5951
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1122
|1 Малазийский ринггит
|0.4098
|1 Мексиканское песо
|0.0890
|1 Молдавский лей
|0.1006
|1 Египетский фунт
|0.0949
|1 Норвежская крона
|0.2063
|100 Узбекских сум
|0.0210
|1 Польский злотый
|0.4531
|1 Сингапурский доллар
|1.2296
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3685
|1 Турецкая лира
|0.2799
|1 Тайваньский доллар
|0.0551
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0602
|100 Японских йен
|1.4867
|1 Новозеландский доллар
|1.1030
|Золото (1 унция)
|2033.8800
|Серебро (1 унция)
|24.7977
|Платина (1 унция)
|1397.5360
|Палладий (1 унция)
|1798.4895
Tural İbadlıАвтор новости
Поделиться в Facebook