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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2018)

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,95%, до 1, 9494 маната, курс рубля - на 0,77%, до 0,0258 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9494
    1 Российский рубль 0.0258
    1 Австралийский доллар 1.2037
    1 Аргентинское песо 0.0451
    1 Белорусский рубль 0.7952
    1 Бразильский реал 0.4356
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1157
    100 Вон Республики Корея 0.1505
    1 Чешская крона 0.0758
    100 Чилийских песо 0.2572
    1 Китайский юань 0.2475
    1 Датская крона 0.2615
    1 Грузинский лари 0.6495
    1 Гонконгский доллар 0.2169
    1 Индийская рупия 0.0230
    1 Английский фунт стерлингов 2.1978
    100 Индонезийских рупий 0.0112
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1875
    1 Швейцарский франк 1.7131
    1 Израильский шекель 0.4661
    1 Канадский доллар 1.3196
    1 Кувейтский динар 5.5951
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1122
    1 Малазийский ринггит 0.4098
    1 Мексиканское песо 0.0890
    1 Молдавский лей 0.1006
    1 Египетский фунт 0.0949
    1 Норвежская крона 0.2063
    100 Узбекских сум 0.0210
    1 Польский злотый 0.4531
    1 Сингапурский доллар 1.2296
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3685
    1 Турецкая лира 0.2799
    1 Тайваньский доллар 0.0551
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0602
    100 Японских йен 1.4867
    1 Новозеландский доллар 1.1030
    Золото (1 унция) 2033.8800
    Серебро (1 унция) 24.7977
    Платина (1 унция) 1397.5360
    Палладий (1 унция) 1798.4895
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