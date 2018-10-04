Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2018)

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,95%, до 1, 9494 маната, курс рубля - на 0,77%, до 0,0258 маната.