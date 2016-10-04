Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2016)

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,6138 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,52% и составил 1,8071 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,78% и составил 0,0259 маната:
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.6138
|1 Евро
|1.8071
|1 Российский рубль
|0.0259
|1 Австралийский доллар
|1.2382
|1 Аргентинское песо
|0.1062
|1 Белорусский рубль
|0.8427
|1 Бразильский реал
|0.5026
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4394
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1184
|100 Вон Республики Корея
|0.1467
|1 Чешская крона
|0.0669
|100 Чилийских песо
|0.2459
|1 Китайский юань
|0.2444
|1 Датская крона
|0.2419
|1 Грузинский лари
|0.6897
|1 Гонконгский доллар
|0.2081
|1 Индийская рупия
|0.0243
|1 Английский фунт стерлингов
|2.0724
|100 Индонезийских рупий
|0.0124
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1881
|1 Швейцарский франк
|1.6558
|1 Израильский шекель
|0.4292
|1 Канадский доллар
|1.2290
|1 Кувейтский динар
|5.3481
|1 Казахстанский тенге
|0.0048
|1 Киргизский сом
|0.0238
|100 Ливанских фунтов
|0.1071
|1 Малазийский ринггит
|0.3915
|1 Мексиканское песо
|0.0836
|1 Молдавский лей
|0.0819
|1 Египетский фунт
|0.1817
|1 Норвежская крона
|0.2021
|100 Узбекских сум
|0.0532
|1 Польский злотый
|0.4206
|1 Сингапурский доллар
|1.1794
|1 Саудовский риал
|0.4303
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2556
|1 Турецкая лира
|0.5336
|1 Тайваньский доллар
|0.0515
|1 Таджикский сомони
|0.2049
|1 Новый туркменский манат
|0.4624
|1 Украинская гривна
|0.0624
|100 Японских йен
|1.5790
|1 Новозеландский доллар
|1.1766
|Золото (1 унция)
|2119,4035
|Серебро (1 унция)
|30,3636
|Платина (1 унция)
|1634,7794
|Палладий (1 унция)
|1165,1636
Tural İbadlıАвтор новости
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