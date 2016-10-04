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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2016)

    1 доллар США - 1,6138 маната

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,6138 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,52% и составил 1,8071 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,78% и составил 0,0259 маната:

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.6138
    1 Евро 1.8071
    1 Российский рубль 0.0259
    1 Австралийский доллар 1.2382
    1 Аргентинское песо 0.1062
    1 Белорусский рубль 0.8427
    1 Бразильский реал 0.5026
    1 Дирхам ОАЭ 0.4394
    1 Южноафриканский рэнд 0.1184
    100 Вон Республики Корея 0.1467
    1 Чешская крона 0.0669
    100 Чилийских песо 0.2459
    1 Китайский юань 0.2444
    1 Датская крона 0.2419
    1 Грузинский лари 0.6897
    1 Гонконгский доллар 0.2081
    1 Индийская рупия 0.0243
    1 Английский фунт стерлингов 2.0724
    100 Индонезийских рупий 0.0124
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1881
    1 Швейцарский франк 1.6558
    1 Израильский шекель 0.4292
    1 Канадский доллар 1.2290
    1 Кувейтский динар 5.3481
    1 Казахстанский тенге 0.0048
    1 Киргизский сом 0.0238
    100 Ливанских фунтов 0.1071
    1 Малазийский ринггит 0.3915
    1 Мексиканское песо 0.0836
    1 Молдавский лей 0.0819
    1 Египетский фунт 0.1817
    1 Норвежская крона 0.2021
    100 Узбекских сум 0.0532
    1 Польский злотый 0.4206
    1 Сингапурский доллар 1.1794
    1 Саудовский риал 0.4303
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2556
    1 Турецкая лира 0.5336
    1 Тайваньский доллар 0.0515
    1 Таджикский сомони 0.2049
    1 Новый туркменский манат 0.4624
    1 Украинская гривна 0.0624
    100 Японских йен 1.5790
    1 Новозеландский доллар 1.1766
    Золото (1 унция) 2119,4035
    Серебро (1 унция) 30,3636
    Платина (1 унция) 1634,7794
    Палладий (1 унция) 1165,1636
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