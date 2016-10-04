Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2016)

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату снизился на 0,20% и составил 1,6138 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,52% и составил 1,8071 маната. Курс рубля по отношению к манату подорожал на 0,78% и составил 0,0259 маната:

Валюта Курс 1 Доллар США 1.6138 1 Евро 1.8071 1 Российский рубль 0.0259 1 Австралийский доллар 1.2382 1 Аргентинское песо 0.1062 1 Белорусский рубль 0.8427 1 Бразильский реал 0.5026 1 Дирхам ОАЭ 0.4394 1 Южноафриканский рэнд 0.1184 100 Вон Республики Корея 0.1467 1 Чешская крона 0.0669 100 Чилийских песо 0.2459 1 Китайский юань 0.2444 1 Датская крона 0.2419 1 Грузинский лари 0.6897 1 Гонконгский доллар 0.2081 1 Индийская рупия 0.0243 1 Английский фунт стерлингов 2.0724 100 Индонезийских рупий 0.0124 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1881 1 Швейцарский франк 1.6558 1 Израильский шекель 0.4292 1 Канадский доллар 1.2290 1 Кувейтский динар 5.3481 1 Казахстанский тенге 0.0048 1 Киргизский сом 0.0238 100 Ливанских фунтов 0.1071 1 Малазийский ринггит 0.3915 1 Мексиканское песо 0.0836 1 Молдавский лей 0.0819 1 Египетский фунт 0.1817 1 Норвежская крона 0.2021 100 Узбекских сум 0.0532 1 Польский злотый 0.4206 1 Сингапурский доллар 1.1794 1 Саудовский риал 0.4303 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2556 1 Турецкая лира 0.5336 1 Тайваньский доллар 0.0515 1 Таджикский сомони 0.2049 1 Новый туркменский манат 0.4624 1 Украинская гривна 0.0624 100 Японских йен 1.5790 1 Новозеландский доллар 1.1766 Золото (1 унция) 2119,4035 Серебро (1 унция) 30,3636 Платина (1 унция) 1634,7794 Палладий (1 унция) 1165,1636