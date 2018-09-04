 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2018)

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,01%, до 1,9727 маната, а курс рубля опустился на 0,4%, до 0,0250 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9727
    1 Российский рубль 0.0250
    1 Австралийский доллар 1.2280
    1 Аргентинское песо 0.0442
    1 Белорусский рубль 0.8131
    1 Бразильский реал 0.4088
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1142
    100 Вон Республики Корея 0.1526
    1 Чешская крона 0.0766
    100 Чилийских песо 0.2483
    1 Китайский юань 0.2492
    1 Датская крона 0.2646
    1 Грузинский лари 0.6612
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0239
    1 Английский фунт стерлингов 2.1865
    100 Индонезийских рупий 0.0115
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1868
    1 Швейцарский франк 1.7527
    1 Израильский шекель 0.4706
    1 Канадский доллар 1.2974
    1 Кувейтский динар 5.6109
    1 Казахстанский тенге 0.0046
    1 Киргизский сом 0.0246
    100 Ливанских фунтов 0.1113
    1 Малазийский ринггит 0.4110
    1 Мексиканское песо 0.0885
    1 Молдавский лей 0.1019
    1 Египетский фунт 0.0948
    1 Норвежская крона 0.2033
    100 Узбекских сум 0.0214
    1 Польский злотый 0.4596
    1 Сингапурский доллар 1.2381
    1 Саудовский риал 0.4532
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3800
    1 Турецкая лира 0.2565
    1 Тайваньский доллар 0.0553
    1 Таджикский сомони 0.1804
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0598
    100 Японских йен 1.5296
    1 Новозеландский доллар 1.1217
    Золото (1 унция) 2039.6090
    Серебро (1 унция) 24.6178
    Платина (1 унция) 1340.4755
    Палладий (1 унция) 1670.91650
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi