Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2018)

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Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,01%, до 1,9727 маната, а курс рубля опустился на 0,4%, до 0,0250 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9727
|1 Российский рубль
|0.0250
|1 Австралийский доллар
|1.2280
|1 Аргентинское песо
|0.0442
|1 Белорусский рубль
|0.8131
|1 Бразильский реал
|0.4088
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1142
|100 Вон Республики Корея
|0.1526
|1 Чешская крона
|0.0766
|100 Чилийских песо
|0.2483
|1 Китайский юань
|0.2492
|1 Датская крона
|0.2646
|1 Грузинский лари
|0.6612
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0239
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1865
|100 Индонезийских рупий
|0.0115
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1868
|1 Швейцарский франк
|1.7527
|1 Израильский шекель
|0.4706
|1 Канадский доллар
|1.2974
|1 Кувейтский динар
|5.6109
|1 Казахстанский тенге
|0.0046
|1 Киргизский сом
|0.0246
|100 Ливанских фунтов
|0.1113
|1 Малазийский ринггит
|0.4110
|1 Мексиканское песо
|0.0885
|1 Молдавский лей
|0.1019
|1 Египетский фунт
|0.0948
|1 Норвежская крона
|0.2033
|100 Узбекских сум
|0.0214
|1 Польский злотый
|0.4596
|1 Сингапурский доллар
|1.2381
|1 Саудовский риал
|0.4532
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3800
|1 Турецкая лира
|0.2565
|1 Тайваньский доллар
|0.0553
|1 Таджикский сомони
|0.1804
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0598
|100 Японских йен
|1.5296
|1 Новозеландский доллар
|1.1217
|Золото (1 унция)
|2039.6090
|Серебро (1 унция)
|24.6178
|Платина (1 унция)
|1340.4755
|Палладий (1 унция)
|1670.91650
Nərmin RəhimovaАвтор новости