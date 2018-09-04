Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.09.2018)

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,01%, до 1,9727 маната, а курс рубля опустился на 0,4%, до 0,0250 маната.