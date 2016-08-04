Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2016)

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5947 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,39% и составил 1,7775 маната. Курс рубля вырос на 0,84% и составил 0,0240 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5947 1 Евро 1.7775 1 Российский рубль 0.0240 1 Австралийский доллар 1.2140 1 Аргентинское песо 0.1068 1 Белорусский рубль 0.8004 1 Бразильский реал 0.4926 1 Дирхам ОАЭ 0.4342 1 Южноафриканский рэнд 0.1149 100 Вон Республики Корея 0.1432 1 Чешская крона 0.0658 100 Чилийских песо 0.2428 1 Китайский юань 0.2402 1 Датская крона 0.2390 1 Грузинский лари 0.6783 1 Гонконгский доллар 0.2056 1 Индийская рупия 0.0238 1 Английский фунт стерлингов 2.1254 100 Индонезийских рупий 0.0121 100 Иранских риалов 0.0052 1 Шведская крона 0.1865 1 Швейцарский франк 1.6397 1 Израильский шекель 0.4171 1 Канадский доллар 1.2211 1 Кувейтский динар 5.3024 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0237 100 Ливанских фунтов 0.1057 1 Малазийский ринггит 0.3943 1 Мексиканское песо 0.0845 1 Молдавский лей 0.0808 1 Египетский фунт 0.1796 1 Норвежская крона 0.1886 100 Узбекских сум 0.0537 1 Польский злотый 0.4151 1 Сингапурский доллар 1.1887 1 Саудовский риал 0.4252 1 СДР (спец. права заимствования) 2.2348 1 Турецкая лира 0.5286 1 Тайваньский доллар 0.0504 1 Таджикский сомони 0.2030 1 Новый туркменский манат 0.4747 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5743 1 Новозеландский доллар 1.1436 Золото (1 унция) 2167,0378 Серебро (1 унция) 32,0455 Платина (1 унция) 1851,4467 Палладий (1 унция) 1125,8582