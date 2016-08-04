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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2016)

    1 доллар США - 1,5947 маната

    Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5947 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,39% и составил 1,7775 маната. Курс рубля вырос на 0,84% и составил 0,0240 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5947
    1 Евро 1.7775
    1 Российский рубль 0.0240
    1 Австралийский доллар 1.2140
    1 Аргентинское песо 0.1068
    1 Белорусский рубль 0.8004
    1 Бразильский реал 0.4926
    1 Дирхам ОАЭ 0.4342
    1 Южноафриканский рэнд 0.1149
    100 Вон Республики Корея 0.1432
    1 Чешская крона 0.0658
    100 Чилийских песо 0.2428
    1 Китайский юань 0.2402
    1 Датская крона 0.2390
    1 Грузинский лари 0.6783
    1 Гонконгский доллар 0.2056
    1 Индийская рупия 0.0238
    1 Английский фунт стерлингов 2.1254
    100 Индонезийских рупий 0.0121
    100 Иранских риалов 0.0052
    1 Шведская крона 0.1865
    1 Швейцарский франк 1.6397
    1 Израильский шекель 0.4171
    1 Канадский доллар 1.2211
    1 Кувейтский динар 5.3024
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0237
    100 Ливанских фунтов 0.1057
    1 Малазийский ринггит 0.3943
    1 Мексиканское песо 0.0845
    1 Молдавский лей 0.0808
    1 Египетский фунт 0.1796
    1 Норвежская крона 0.1886
    100 Узбекских сум 0.0537
    1 Польский злотый 0.4151
    1 Сингапурский доллар 1.1887
    1 Саудовский риал 0.4252
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.2348
    1 Турецкая лира 0.5286
    1 Тайваньский доллар 0.0504
    1 Таджикский сомони 0.2030
    1 Новый туркменский манат 0.4747
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5743
    1 Новозеландский доллар 1.1436
    Золото (1 унция) 2167,0378
    Серебро (1 унция) 32,0455
    Платина (1 унция) 1851,4467
    Палладий (1 унция) 1125,8582
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