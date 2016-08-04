Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.08.2016)

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня официальный курс доллара по отношению к манату повысился на 0,2% и составил 1,5947 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,39% и составил 1,7775 маната. Курс рубля вырос на 0,84% и составил 0,0240 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5947
|1 Евро
|1.7775
|1 Российский рубль
|0.0240
|1 Австралийский доллар
|1.2140
|1 Аргентинское песо
|0.1068
|1 Белорусский рубль
|0.8004
|1 Бразильский реал
|0.4926
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4342
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1149
|100 Вон Республики Корея
|0.1432
|1 Чешская крона
|0.0658
|100 Чилийских песо
|0.2428
|1 Китайский юань
|0.2402
|1 Датская крона
|0.2390
|1 Грузинский лари
|0.6783
|1 Гонконгский доллар
|0.2056
|1 Индийская рупия
|0.0238
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1254
|100 Индонезийских рупий
|0.0121
|100 Иранских риалов
|0.0052
|1 Шведская крона
|0.1865
|1 Швейцарский франк
|1.6397
|1 Израильский шекель
|0.4171
|1 Канадский доллар
|1.2211
|1 Кувейтский динар
|5.3024
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0237
|100 Ливанских фунтов
|0.1057
|1 Малазийский ринггит
|0.3943
|1 Мексиканское песо
|0.0845
|1 Молдавский лей
|0.0808
|1 Египетский фунт
|0.1796
|1 Норвежская крона
|0.1886
|100 Узбекских сум
|0.0537
|1 Польский злотый
|0.4151
|1 Сингапурский доллар
|1.1887
|1 Саудовский риал
|0.4252
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.2348
|1 Турецкая лира
|0.5286
|1 Тайваньский доллар
|0.0504
|1 Таджикский сомони
|0.2030
|1 Новый туркменский манат
|0.4747
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5743
|1 Новозеландский доллар
|1.1436
|Золото (1 унция)
|2167,0378
|Серебро (1 унция)
|32,0455
|Платина (1 унция)
|1851,4467
|Палладий (1 унция)
|1125,8582
Namiq HüseynovАвтор новости
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