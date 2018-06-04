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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2018)

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната. 

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12%, до 1,9875 маната, курс рубля - на 0,37%, до 0,0273 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 1.9875
    1 Российский рубль 0.0273
    1 Австралийский доллар 1.2938
    1 Аргентинское песо 0.0681
    1 Белорусский рубль 0.8475
    1 Бразильский реал 0.4515
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1344
    100 Вон Республики Корея 0.1587
    1 Чешская крона 0.0770
    100 Чилийских песо 0.2693
    1 Китайский юань 0.2648
    1 Датская крона 0.2670
    1 Грузинский лари 0.6876
    1 Гонконгский доллар 0.2167
    1 Индийская рупия 0.0253
    1 Английский фунт стерлингов 2.2730
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0040
    1 Шведская крона 0.1932
    1 Швейцарский франк 1.7207
    1 Израильский шекель 0.4781
    1 Канадский доллар 1.3137
    1 Кувейтский динар 5.6233
    1 Казахстанский тенге 0.0051
    1 Киргизский сом 0.0249
    100 Ливанских фунтов 0.1120
    1 Малазийский ринггит 0.4273
    1 Мексиканское песо 0.0853
    1 Молдавский лей 0.1001
    1 Египетский фунт 0.0950
    1 Норвежская крона 0.2084
    100 Узбекских сум 0.0208
    1 Польский злотый 0.4619
    1 Сингапурский доллар 1.2715
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4099
    1 Турецкая лира 0.3665
    1 Тайваньский доллар 0.0571
    1 Таджикский сомони 0.1885
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0651
    100 Японских йен 1.5507
    1 Новозеландский доллар 1.1906
    Золото (1 унция) 2195.2100
    Серебро (1 унция) 27.8712
    Платина (1 унция) 1534.5305
    Палладий (1 унция) 1708.5000
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