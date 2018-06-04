Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2018)

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,12%, до 1,9875 маната, курс рубля - на 0,37%, до 0,0273 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|1.9875
|1 Российский рубль
|0.0273
|1 Австралийский доллар
|1.2938
|1 Аргентинское песо
|0.0681
|1 Белорусский рубль
|0.8475
|1 Бразильский реал
|0.4515
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1344
|100 Вон Республики Корея
|0.1587
|1 Чешская крона
|0.0770
|100 Чилийских песо
|0.2693
|1 Китайский юань
|0.2648
|1 Датская крона
|0.2670
|1 Грузинский лари
|0.6876
|1 Гонконгский доллар
|0.2167
|1 Индийская рупия
|0.0253
|1 Английский фунт стерлингов
|2.2730
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0040
|1 Шведская крона
|0.1932
|1 Швейцарский франк
|1.7207
|1 Израильский шекель
|0.4781
|1 Канадский доллар
|1.3137
|1 Кувейтский динар
|5.6233
|1 Казахстанский тенге
|0.0051
|1 Киргизский сом
|0.0249
|100 Ливанских фунтов
|0.1120
|1 Малазийский ринггит
|0.4273
|1 Мексиканское песо
|0.0853
|1 Молдавский лей
|0.1001
|1 Египетский фунт
|0.0950
|1 Норвежская крона
|0.2084
|100 Узбекских сум
|0.0208
|1 Польский злотый
|0.4619
|1 Сингапурский доллар
|1.2715
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4099
|1 Турецкая лира
|0.3665
|1 Тайваньский доллар
|0.0571
|1 Таджикский сомони
|0.1885
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0651
|100 Японских йен
|1.5507
|1 Новозеландский доллар
|1.1906
|Золото (1 унция)
|2195.2100
|Серебро (1 унция)
|27.8712
|Платина (1 унция)
|1534.5305
|Палладий (1 унция)
|1708.5000
Tural İbadlıАвтор новости
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