Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2015)

4 июня, 2015 09:51

Баку. 4июня. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0479 1 Евро 1.1808 1 Российский рубль 0.0193 1 Австралийский доллар 0.8101 1 Аргентинское песо 0.1164 100 Белорусских рублей 0.0070 1 Бразильский реал 0.3344 1 Дирхам ОАЭ 0.2853 1 Южноафриканский рэнд 0.0849 100 Вон Республики Корея 0.0944 1 Чешская крона 0.0430 100 Чилийских песо 0.1670 1 Китайский юань 0.1690 1 Датская крона 0.1583 1 Грузинский лари 0.4576 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0163 1 Английский фунт стерлингов 1.6064 100 Индонезийских рупий 0.0079 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1262 1 Швейцарский франк 1.1216 1 Израильский шекель 0.2734 1 Канадский доллар 0.8414 1 Кувейтский динар 3.4654 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0180 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2830 1 Мексиканское песо 0.0675 1 Молдавский лей 0.0573 1 Египетский фунт 0.1373 1 Норвежская крона 0.1349 100 Узбекских сум 0.0413 1 Польский злотый 0.2838 1 Сингапурский доллар 0.7781 1 Саудовский риял 0.2794 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4642 1 Турецкая лира 0.3896 1 Тайваньский доллар 0.0339 1 Таджикский сомони 0.1674 1 Новый туркменский манат 0.2994 1 Украинская гривна 0.0500 100 Японских йен 0.8420 1 Новозеландский доллар 0.7478 Золото (1 унция) 1241,09 Серебро (1 унция) 17,2927 Платина (1 унция) 1158,22 Палладий (1 унция) 795,4871