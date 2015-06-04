Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.06.2015)

Баку. 4июня. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0479
|1 Евро
|1.1808
|1 Российский рубль
|0.0193
|1 Австралийский доллар
|0.8101
|1 Аргентинское песо
|0.1164
|100 Белорусских рублей
|0.0070
|1 Бразильский реал
|0.3344
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2853
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0849
|100 Вон Республики Корея
|0.0944
|1 Чешская крона
|0.0430
|100 Чилийских песо
|0.1670
|1 Китайский юань
|0.1690
|1 Датская крона
|0.1583
|1 Грузинский лари
|0.4576
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0163
|1 Английский фунт стерлингов
|1.6064
|100 Индонезийских рупий
|0.0079
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1262
|1 Швейцарский франк
|1.1216
|1 Израильский шекель
|0.2734
|1 Канадский доллар
|0.8414
|1 Кувейтский динар
|3.4654
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0180
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2830
|1 Мексиканское песо
|0.0675
|1 Молдавский лей
|0.0573
|1 Египетский фунт
|0.1373
|1 Норвежская крона
|0.1349
|100 Узбекских сум
|0.0413
|1 Польский злотый
|0.2838
|1 Сингапурский доллар
|0.7781
|1 Саудовский риял
|0.2794
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4642
|1 Турецкая лира
|0.3896
|1 Тайваньский доллар
|0.0339
|1 Таджикский сомони
|0.1674
|1 Новый туркменский манат
|0.2994
|1 Украинская гривна
|0.0500
|100 Японских йен
|0.8420
|1 Новозеландский доллар
|0.7478
|Золото (1 унция)
|1241,09
|Серебро (1 унция)
|17,2927
|Платина (1 унция)
|1158,22
|Палладий (1 унция)
|795,4871
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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