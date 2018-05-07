 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2018)

    Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.

    Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22%, до 2,0333 маната, курс рубля вырос на 0,37%, до 0,0271 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7000
    1 Евро 2.0333
    1 Российский рубль 0.0271
    1 Австралийский доллар 1.2788
    1 Аргентинское песо 0.0778
    1 Белорусский рубль 0.8404
    1 Бразильский реал 0.4818
    1 Дирхам ОАЭ 0.4628
    1 Южноафриканский рэнд 0.1356
    100 Вон Республики Корея 0.1577
    1 Чешская крона 0.0798
    100 Чилийских песо 0.2734
    1 Китайский юань 0.2674
    1 Датская крона 0.2729
    1 Грузинский лари 0.6923
    1 Гонконгский доллар 0.2166
    1 Индийская рупия 0.0253
    1 Английский фунт стерлингов 2.3035
    100 Индонезийских рупий 0.0122
    100 Иранских риалов 0.0041
    1 Шведская крона 0.1931
    1 Швейцарский франк 1.7008
    1 Израильский шекель 0.4698
    1 Канадский доллар 1.3224
    1 Кувейтский динар 5.6427
    1 Казахстанский тенге 0.0052
    1 Киргизский сом 0.0247
    100 Ливанских фунтов 0.1124
    1 Малазийский ринггит 0.4312
    1 Мексиканское песо 0.0884
    1 Молдавский лей 0.1024
    1 Египетский фунт 0.0964
    1 Норвежская крона 0.2114
    100 Узбекских сум 0.0209
    1 Польский злотый 0.4791
    1 Сингапурский доллар 1.2740
    1 Саудовский риал 0.4533
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.4328
    1 Турецкая лира 0.4018
    1 Тайваньский доллар 0.0571
    1 Таджикский сомони 0.1896
    1 Новый туркменский манат 0.4857
    1 Украинская гривна 0.0645
    100 Японских йен 1.5580
    1 Новозеландский доллар 1.1942
    Золото (1 унция) 2237.5315
    Серебро (1 унция) 28.1190
    Платина (1 унция) 1557.8715
    Палладий (1 унция) 1664.5975
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi