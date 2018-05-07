Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2018)

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ По информации Центробанка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает Report, курс евро снизился на 0,22%, до 2,0333 маната, курс рубля вырос на 0,37%, до 0,0271 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7000
|1 Евро
|2.0333
|1 Российский рубль
|0.0271
|1 Австралийский доллар
|1.2788
|1 Аргентинское песо
|0.0778
|1 Белорусский рубль
|0.8404
|1 Бразильский реал
|0.4818
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4628
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1356
|100 Вон Республики Корея
|0.1577
|1 Чешская крона
|0.0798
|100 Чилийских песо
|0.2734
|1 Китайский юань
|0.2674
|1 Датская крона
|0.2729
|1 Грузинский лари
|0.6923
|1 Гонконгский доллар
|0.2166
|1 Индийская рупия
|0.0253
|1 Английский фунт стерлингов
|2.3035
|100 Индонезийских рупий
|0.0122
|100 Иранских риалов
|0.0041
|1 Шведская крона
|0.1931
|1 Швейцарский франк
|1.7008
|1 Израильский шекель
|0.4698
|1 Канадский доллар
|1.3224
|1 Кувейтский динар
|5.6427
|1 Казахстанский тенге
|0.0052
|1 Киргизский сом
|0.0247
|100 Ливанских фунтов
|0.1124
|1 Малазийский ринггит
|0.4312
|1 Мексиканское песо
|0.0884
|1 Молдавский лей
|0.1024
|1 Египетский фунт
|0.0964
|1 Норвежская крона
|0.2114
|100 Узбекских сум
|0.0209
|1 Польский злотый
|0.4791
|1 Сингапурский доллар
|1.2740
|1 Саудовский риал
|0.4533
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.4328
|1 Турецкая лира
|0.4018
|1 Тайваньский доллар
|0.0571
|1 Таджикский сомони
|0.1896
|1 Новый туркменский манат
|0.4857
|1 Украинская гривна
|0.0645
|100 Японских йен
|1.5580
|1 Новозеландский доллар
|1.1942
|Золото (1 унция)
|2237.5315
|Серебро (1 унция)
|28.1190
|Платина (1 унция)
|1557.8715
|Палладий (1 унция)
|1664.5975
Namiq HüseynovАвтор новости
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