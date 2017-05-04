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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2017)

    1 Доллар США - 1,7024 маната

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7024 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,35% - до 1,8549 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0297 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.7024
    1 Евро 1.8549
    1 Российский рубль 0.0299
    1 Австралийский доллар 1.2625
    1 Аргентинское песо 0.1114
    1 Белорусский рубль 0.9087
    1 Бразильский реал 0.5381
    1 Дирхам ОАЭ 0.4635
    1 Южноафриканский рэнд 0.1267
    100 Вон Республики Корея 0.1505
    1 Чешская крона 0.0694
    100 Чилийских песо 0.2549
    1 Китайский юань 0.2469
    1 Датская крона 0.2494
    1 Грузинский лари 0.6961
    1 Гонконгский доллар 0.2188
    1 Индийская рупия 0.0265
    1 Английский фунт стерлингов 2.1924
    100 Индонезийских рупий 0.0128
    100 Иранских риалов 0.0046
    1 Шведская крона 0.1925
    1 Швейцарский франк 1.7122
    1 Израильский шекель 0.4704
    1 Канадский доллар 1.2414
    1 Кувейтский динар 5.5945
    1 Казахстанский тенге 0.0054
    1 Киргизский сом 0.0252
    100 Ливанских фунтов 0.1128
    1 Малазийский ринггит 0.3937
    1 Мексиканское песо 0.0903
    1 Молдавский лей 0.0897
    1 Египетский фунт 0.0940
    1 Норвежская крона 0.1967
    100 Узбекских сум 0.0456
    1 Польский злотый 0.4416
    1 Сингапурский доллар 1.2187
    1 Саудовский риал 0.4440
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.3310
    1 Турецкая лира 0.4820
    1 Тайваньский доллар 0.0565
    1 Таджикский сомони 0.1935
    1 Новый туркменский манат 0.4871
    1 Украинская гривна 0.0643
    100 Японских йен 1.5097
    1 Новозеландский доллар 1.1717
    Золото (1 унция) 2128,5107
    Серебро (1 унция) 28,1407
    Платина (1 унция) 1550,8864
    Палладий (1 унция) 1363,6224
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