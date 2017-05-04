Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2017)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7024 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,35% - до 1,8549 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0297 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.7024 1 Евро 1.8549 1 Российский рубль 0.0299 1 Австралийский доллар 1.2625 1 Аргентинское песо 0.1114 1 Белорусский рубль 0.9087 1 Бразильский реал 0.5381 1 Дирхам ОАЭ 0.4635 1 Южноафриканский рэнд 0.1267 100 Вон Республики Корея 0.1505 1 Чешская крона 0.0694 100 Чилийских песо 0.2549 1 Китайский юань 0.2469 1 Датская крона 0.2494 1 Грузинский лари 0.6961 1 Гонконгский доллар 0.2188 1 Индийская рупия 0.0265 1 Английский фунт стерлингов 2.1924 100 Индонезийских рупий 0.0128 100 Иранских риалов 0.0046 1 Шведская крона 0.1925 1 Швейцарский франк 1.7122 1 Израильский шекель 0.4704 1 Канадский доллар 1.2414 1 Кувейтский динар 5.5945 1 Казахстанский тенге 0.0054 1 Киргизский сом 0.0252 100 Ливанских фунтов 0.1128 1 Малазийский ринггит 0.3937 1 Мексиканское песо 0.0903 1 Молдавский лей 0.0897 1 Египетский фунт 0.0940 1 Норвежская крона 0.1967 100 Узбекских сум 0.0456 1 Польский злотый 0.4416 1 Сингапурский доллар 1.2187 1 Саудовский риал 0.4440 1 СДР (спец. права заимствования) 2.3310 1 Турецкая лира 0.4820 1 Тайваньский доллар 0.0565 1 Таджикский сомони 0.1935 1 Новый туркменский манат 0.4871 1 Украинская гривна 0.0643 100 Японских йен 1.5097 1 Новозеландский доллар 1.1717 Золото (1 унция) 2128,5107 Серебро (1 унция) 28,1407 Платина (1 унция) 1550,8864 Палладий (1 унция) 1363,6224