Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2017)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7024 маната. Как сообщает Report, евро по отношению к манату снизился на 0,35% - до 1,8549 маната. Курс рубля снизился на 0,67% - до 0,0297 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.7024
|1 Евро
|1.8549
|1 Российский рубль
|0.0299
|1 Австралийский доллар
|1.2625
|1 Аргентинское песо
|0.1114
|1 Белорусский рубль
|0.9087
|1 Бразильский реал
|0.5381
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4635
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1267
|100 Вон Республики Корея
|0.1505
|1 Чешская крона
|0.0694
|100 Чилийских песо
|0.2549
|1 Китайский юань
|0.2469
|1 Датская крона
|0.2494
|1 Грузинский лари
|0.6961
|1 Гонконгский доллар
|0.2188
|1 Индийская рупия
|0.0265
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1924
|100 Индонезийских рупий
|0.0128
|100 Иранских риалов
|0.0046
|1 Шведская крона
|0.1925
|1 Швейцарский франк
|1.7122
|1 Израильский шекель
|0.4704
|1 Канадский доллар
|1.2414
|1 Кувейтский динар
|5.5945
|1 Казахстанский тенге
|0.0054
|1 Киргизский сом
|0.0252
|100 Ливанских фунтов
|0.1128
|1 Малазийский ринггит
|0.3937
|1 Мексиканское песо
|0.0903
|1 Молдавский лей
|0.0897
|1 Египетский фунт
|0.0940
|1 Норвежская крона
|0.1967
|100 Узбекских сум
|0.0456
|1 Польский злотый
|0.4416
|1 Сингапурский доллар
|1.2187
|1 Саудовский риал
|0.4440
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.3310
|1 Турецкая лира
|0.4820
|1 Тайваньский доллар
|0.0565
|1 Таджикский сомони
|0.1935
|1 Новый туркменский манат
|0.4871
|1 Украинская гривна
|0.0643
|100 Японских йен
|1.5097
|1 Новозеландский доллар
|1.1717
|Золото (1 унция)
|2128,5107
|Серебро (1 унция)
|28,1407
|Платина (1 унция)
|1550,8864
|Палладий (1 унция)
|1363,6224
Namiq HüseynovАвтор новости
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