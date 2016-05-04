Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2016)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,5094 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,24% и составил 1,7336 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,16% и составил 0,0227 маната.

Валюта Курс 1 Доллар США 1.5094 1 Евро 1.7336 1 Российский рубль 0.0227 1 Австралийский доллар 1.1315 1 Аргентинское песо 0.1063 100 Белорусских рублей 0.0078 1 Бразильский реал 0.4239 1 Дирхам ОАЭ 0.4109 1 Южноафриканский рэнд 0.1030 100 Вон Республики Корея 0.1308 1 Чешская крона 0.0641 100 Чилийских песо 0.2255 1 Китайский юань 0.2323 1 Датская крона 0.2330 1 Грузинский лари 0.6830 1 Гонконгский доллар 0.1945 1 Индийская рупия 0.0227 1 Английский фунт стерлингов 2.1952 100 Индонезийских рупий 0.0114 100 Иранских риалов 0.0050 1 Шведская крона 0.1872 1 Швейцарский франк 1.5776 1 Израильский шекель 0.3995 1 Канадский доллар 1.1868 1 Кувейтский динар 5.0138 1 Казахстанский тенге 0.0045 1 Киргизский сом 0.0222 100 Ливанских фунтов 0.1000 1 Малазийский ринггит 0.3794 1 Мексиканское песо 0.0855 1 Молдавский лей 0.0766 1 Египетский фунт 0.1700 1 Норвежская крона 0.1857 100 Узбекских сум 0.0521 1 Польский злотый 0.3939 1 Сингапурский доллар 1.1147 1 Саудовский риал 0.4025 1 СДР (спец. права заимствования) 2.1539 1 Турецкая лира 0.5294 1 Тайваньский доллар 0.0467 1 Таджикский сомони 0.1914 1 Новый туркменский манат 0.4463 1 Украинская гривна 0.0601 100 Японских йен 1.4085 1 Новозеландский доллар 1.0394 Золото (1 унция) 1953,1636 Серебро (1 унция) 26,0673 Платина (1 унция) 1631,6614 Палладий (1 унция) 931,2998