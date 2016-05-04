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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2016)

    1 доллар США = 1,5094 маната

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,5094 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,24% и составил 1,7336 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,16% и составил 0,0227 маната.

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.5094
    1 Евро 1.7336
    1 Российский рубль 0.0227
    1 Австралийский доллар 1.1315
    1 Аргентинское песо 0.1063
    100 Белорусских рублей 0.0078
    1 Бразильский реал 0.4239
    1 Дирхам ОАЭ 0.4109
    1 Южноафриканский рэнд 0.1030
    100 Вон Республики Корея 0.1308
    1 Чешская крона 0.0641
    100 Чилийских песо 0.2255
    1 Китайский юань 0.2323
    1 Датская крона 0.2330
    1 Грузинский лари 0.6830
    1 Гонконгский доллар 0.1945
    1 Индийская рупия 0.0227
    1 Английский фунт стерлингов 2.1952
    100 Индонезийских рупий 0.0114
    100 Иранских риалов 0.0050
    1 Шведская крона 0.1872
    1 Швейцарский франк 1.5776
    1 Израильский шекель 0.3995
    1 Канадский доллар 1.1868
    1 Кувейтский динар 5.0138
    1 Казахстанский тенге 0.0045
    1 Киргизский сом 0.0222
    100 Ливанских фунтов 0.1000
    1 Малазийский ринггит 0.3794
    1 Мексиканское песо 0.0855
    1 Молдавский лей 0.0766
    1 Египетский фунт 0.1700
    1 Норвежская крона 0.1857
    100 Узбекских сум 0.0521
    1 Польский злотый 0.3939
    1 Сингапурский доллар 1.1147
    1 Саудовский риал 0.4025
    1 СДР (спец. права заимствования) 2.1539
    1 Турецкая лира 0.5294
    1 Тайваньский доллар 0.0467
    1 Таджикский сомони 0.1914
    1 Новый туркменский манат 0.4463
    1 Украинская гривна 0.0601
    100 Японских йен 1.4085
    1 Новозеландский доллар 1.0394
    Золото (1 унция) 1953,1636
    Серебро (1 унция) 26,0673
    Платина (1 унция) 1631,6614
    Палладий (1 унция) 931,2998

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