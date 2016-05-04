Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2016)

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Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ По информации Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сегодня курс доллара по отношению к манату вырос на 0,19% и составил 1,5094 маната. Как сообщает Report, курс евро по отношению к манату снизился на 0,24% и составил 1,7336 маната. Курс рубля по отношению к манату упал на 2,16% и составил 0,0227 маната.
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.5094
|1 Евро
|1.7336
|1 Российский рубль
|0.0227
|1 Австралийский доллар
|1.1315
|1 Аргентинское песо
|0.1063
|100 Белорусских рублей
|0.0078
|1 Бразильский реал
|0.4239
|1 Дирхам ОАЭ
|0.4109
|1 Южноафриканский рэнд
|0.1030
|100 Вон Республики Корея
|0.1308
|1 Чешская крона
|0.0641
|100 Чилийских песо
|0.2255
|1 Китайский юань
|0.2323
|1 Датская крона
|0.2330
|1 Грузинский лари
|0.6830
|1 Гонконгский доллар
|0.1945
|1 Индийская рупия
|0.0227
|1 Английский фунт стерлингов
|2.1952
|100 Индонезийских рупий
|0.0114
|100 Иранских риалов
|0.0050
|1 Шведская крона
|0.1872
|1 Швейцарский франк
|1.5776
|1 Израильский шекель
|0.3995
|1 Канадский доллар
|1.1868
|1 Кувейтский динар
|5.0138
|1 Казахстанский тенге
|0.0045
|1 Киргизский сом
|0.0222
|100 Ливанских фунтов
|0.1000
|1 Малазийский ринггит
|0.3794
|1 Мексиканское песо
|0.0855
|1 Молдавский лей
|0.0766
|1 Египетский фунт
|0.1700
|1 Норвежская крона
|0.1857
|100 Узбекских сум
|0.0521
|1 Польский злотый
|0.3939
|1 Сингапурский доллар
|1.1147
|1 Саудовский риал
|0.4025
|1 СДР (спец. права заимствования)
|2.1539
|1 Турецкая лира
|0.5294
|1 Тайваньский доллар
|0.0467
|1 Таджикский сомони
|0.1914
|1 Новый туркменский манат
|0.4463
|1 Украинская гривна
|0.0601
|100 Японских йен
|1.4085
|1 Новозеландский доллар
|1.0394
|Золото (1 унция)
|1953,1636
|Серебро (1 унция)
|26,0673
|Платина (1 унция)
|1631,6614
|Палладий (1 унция)
|931,2998
Tural İbadlıАвтор новости