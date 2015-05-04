Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2015)

4 мая, 2015 09:58

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Валюта Курс 1 Доллар США 1.0483 1 Евро 1.1730 1 Российский рубль 0.0202 1 Австралийский доллар 0.8211 1 Аргентинское песо 0.1175 100 Белорусских рублей 0.0073 1 Бразильский реал 0.3477 1 Дирхам ОАЭ 0.2854 1 Южноафриканский рэнд 0.0868 100 Вон Республики Корея 0.0970 1 Чешская крона 0.0429 100 Чилийских песо 0.1713 1 Китайский юань 0.1688 1 Датская крона 0.1571 1 Грузинский лари 0.4492 1 Гонконгский доллар 0.1352 1 Индийская рупия 0.0165 1 Английский фунт стерлингов 1.5893 100 Индонезийских рупий 0.0081 100 Иранских риалов 0.0037 1 Шведская крона 0.1249 1 Швейцарский франк 1.1229 1 Израильский шекель 0.2707 1 Канадский доллар 0.8612 1 Кувейтский динар 3.4740 1 Казахстанский тенге 0.0056 1 Киргизский сом 0.0174 100 Ливанских фунтов 0.0695 1 Малазийский ринггит 0.2943 1 Мексиканское песо 0.0674 1 Молдавский лей 0.0580 1 Египетский фунт 0.1374 1 Норвежская крона 0.1379 100 Узбекских сум 0.0417 1 Польский злотый 0.2884 1 Сингапурский доллар 0.7870 1 Саудовский риял 0.2795 1 СДР (спец. права заимствования) 1.4752 1 Турецкая лира 0.3857 1 Тайваньский доллар 0.0341 1 Таджикский сомони 0.1679 1 Новый туркменский манат 0.2996 1 Украинская гривна 0.0493 100 Японских йен 0.8731 1 Новозеландский доллар 0.7891 Золото (1 унция) 1232,7484 Серебро (1 унция) 17,0663 Платина (1 унция) 1181,4341 Палладий (1 унция) 809,2876