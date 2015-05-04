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    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2015)

    1 доллар - 1,0483 манат

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/

    Валюта Курс
    1 Доллар США 1.0483
    1 Евро 1.1730
    1 Российский рубль 0.0202
    1 Австралийский доллар 0.8211
    1 Аргентинское песо 0.1175
    100 Белорусских рублей 0.0073
    1 Бразильский реал 0.3477
    1 Дирхам ОАЭ 0.2854
    1 Южноафриканский рэнд 0.0868
    100 Вон Республики Корея 0.0970
    1 Чешская крона 0.0429
    100 Чилийских песо 0.1713
    1 Китайский юань 0.1688
    1 Датская крона 0.1571
    1 Грузинский лари 0.4492
    1 Гонконгский доллар 0.1352
    1 Индийская рупия 0.0165
    1 Английский фунт стерлингов 1.5893
    100 Индонезийских рупий 0.0081
    100 Иранских риалов 0.0037
    1 Шведская крона 0.1249
    1 Швейцарский франк 1.1229
    1 Израильский шекель 0.2707
    1 Канадский доллар 0.8612
    1 Кувейтский динар 3.4740
    1 Казахстанский тенге 0.0056
    1 Киргизский сом 0.0174
    100 Ливанских фунтов 0.0695
    1 Малазийский ринггит 0.2943
    1 Мексиканское песо 0.0674
    1 Молдавский лей 0.0580
    1 Египетский фунт 0.1374
    1 Норвежская крона 0.1379
    100 Узбекских сум 0.0417
    1 Польский злотый 0.2884
    1 Сингапурский доллар 0.7870
    1 Саудовский риял 0.2795
    1 СДР (спец. права заимствования) 1.4752
    1 Турецкая лира 0.3857
    1 Тайваньский доллар 0.0341
    1 Таджикский сомони 0.1679
    1 Новый туркменский манат 0.2996
    1 Украинская гривна 0.0493
    100 Японских йен 0.8731
    1 Новозеландский доллар 0.7891
    Золото (1 унция) 1232,7484
    Серебро (1 унция) 17,0663
    Платина (1 унция) 1181,4341
    Палладий (1 унция) 809,2876
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