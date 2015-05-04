Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.05.2015)

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/
|Валюта
|Курс
|1 Доллар США
|1.0483
|1 Евро
|1.1730
|1 Российский рубль
|0.0202
|1 Австралийский доллар
|0.8211
|1 Аргентинское песо
|0.1175
|100 Белорусских рублей
|0.0073
|1 Бразильский реал
|0.3477
|1 Дирхам ОАЭ
|0.2854
|1 Южноафриканский рэнд
|0.0868
|100 Вон Республики Корея
|0.0970
|1 Чешская крона
|0.0429
|100 Чилийских песо
|0.1713
|1 Китайский юань
|0.1688
|1 Датская крона
|0.1571
|1 Грузинский лари
|0.4492
|1 Гонконгский доллар
|0.1352
|1 Индийская рупия
|0.0165
|1 Английский фунт стерлингов
|1.5893
|100 Индонезийских рупий
|0.0081
|100 Иранских риалов
|0.0037
|1 Шведская крона
|0.1249
|1 Швейцарский франк
|1.1229
|1 Израильский шекель
|0.2707
|1 Канадский доллар
|0.8612
|1 Кувейтский динар
|3.4740
|1 Казахстанский тенге
|0.0056
|1 Киргизский сом
|0.0174
|100 Ливанских фунтов
|0.0695
|1 Малазийский ринггит
|0.2943
|1 Мексиканское песо
|0.0674
|1 Молдавский лей
|0.0580
|1 Египетский фунт
|0.1374
|1 Норвежская крона
|0.1379
|100 Узбекских сум
|0.0417
|1 Польский злотый
|0.2884
|1 Сингапурский доллар
|0.7870
|1 Саудовский риял
|0.2795
|1 СДР (спец. права заимствования)
|1.4752
|1 Турецкая лира
|0.3857
|1 Тайваньский доллар
|0.0341
|1 Таджикский сомони
|0.1679
|1 Новый туркменский манат
|0.2996
|1 Украинская гривна
|0.0493
|100 Японских йен
|0.8731
|1 Новозеландский доллар
|0.7891
|Золото (1 унция)
|1232,7484
|Серебро (1 унция)
|17,0663
|Платина (1 унция)
|1181,4341
|Палладий (1 унция)
|809,2876
Economic DepartmentАвтор новости
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